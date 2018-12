Des terres agricoles emportées à Ath Mansour…

Par DDK | Il ya 2 heures 24 minutes | 181 lecture(s)

Les pluies abondantes tombées presque sans discontinuer, samedi dernier, ont provoqué entre autres la hausse du niveau des eaux des rivières de la wilaya, lesquelles sont entrées en crue. A l'instar de l'oued Amarigh qui prend source des fins fonds des chaînes montagneuses des Bibans dans les territoires de la wilaya de Bordj Bou Arreridj, traversant la commune d'Ath Mansour du sud au nord, qui est en pleine défluviation depuis les dernières 48 heures. Cela n'a rien d'anormal. Le problème se pose surtout pour les propriétaires des terres qui longent cet oued qui inonde leurs champs emportant à chaque fois des lambeaux de terre et même des oliviers. Effectivement, cet affluent de l'oued Sahel, "s'invite" avec ses flots grondants dans les vergers et autres champs d'oliviers qui le longent provoquant des dégâts au prix d'un amenuisement à priori imparable des lisières des terres agricoles riveraines. Pour leur part, les gabions brillent malheureusement par leur absence dans plusieurs endroits, ce qui laisse "libre cours" aux torrents de cette rivière qui envahissent ces terres au grand désarroi des propriétaires. «Pour tout dire, j’ai tout essayé pour contrer les eaux de la rivière de l'Amarigh pour qu’elles n’inondent pas mes terres, mais c’était compter sans le déchaînement de cet oued. J’ai dressé des monticules de tout-venant et de gravats mais sans résultats. A chaque fois, les eaux les emportent en grignotant des pans entiers de mes terres. Que puis-je faire d’autre?», s’interroge, dépité, le propriétaire d’un terrain qui jouxte cette rivière. Devant cette situation désespérante les propriétaires lancent un appel pour la protection de leurs terres par le truchement de gabionnage des lisières.

Y. S.