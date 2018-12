Attention eau non-potable !

Par DDK | Il ya 40 minutes | 85 lecture(s)

L’Algérienne des eaux a confirmé, après analyses effectuées, que l’eau des sources de Krarcha et d’Ouled Aliane, à Khebouzia, n’est pas potable et qu’il est «impossible de la traiter».

Début décembre, l’épisode vécu dans la commune a suscité l’inquiétude parmi la population locale. En effet, les populations de plusieurs villages de la commune ont été surprises en apprenant des services de l’APC de Khebouzia que l’eau provenant de plusieurs sources d’où s’approvisionnent des centaines de villageois n’est pas potable. Immédiatement après cette annonce pour le moins surprenante, une équipe de l’Algérienne des eaux a été dépêchée sur les lieux pour effectuer des prélèvements sur la qualité de l’eau de ces sources. Les analyses bactériologiques et physico-chimiques de l’eau prélevée ont démontré que l’eau provenant de deux sources ne sont pas potable et il est impossible de la traiter. D’autres échantillons prélevés au niveau de deux autres sources ont été conclus. Leur eau est déclarée potable par l’ADE, mais elle nécessite un traitement au préalable. Cet incident a rappelé aux citoyens l’épisode du choléra qui a secoué le pays l’été dernier. Pour beaucoup de citoyens, des mesures doivent être prises pour améliorer la gestion de la ressource, assurer une bonne qualité de l’eau servie et surtout éviter les risques des MTH. Il faut dire que la gestion actuelle a montré ses limites, car l’eau est gérée conjointement par l’ADE et la régie communale des eaux. Pis encore, l’eau qui est servie aux populations provient de sources différentes, à savoir le barrage Koudiat Acerdoune et le captage des sources. Actuellement, une partie de la commune est gérée par les services de l’Algérienne des eaux (ADE) et l’approvisionnement en eau potable de cette partie de la commune comportant le chef-lieu et quelques villages est assuré à partir du système des grands transferts du barrage Koudiat Acerdoune de Maâla (Lakhdaria). Tout comme dans la plupart des communes du sud de la wilaya alimentées par le système de grands transferts de Koudiat Acerdoune, la gestion a été confiée à l’ADE. L’autre partie de la commune inculquant de nombreux villages est encore gérée par la régie communale des eaux. Dans cette partie, l’eau provient essentiellement des captages de sources éparpillés aux quatre coins de la commune. Parmi ces sources naturelles, on peut citer celles d’Ouled Aliane, Ouled Taleb, Miaessa et Kerarcha. Dans un communiqué diffusé par l’Algérienne des eaux, il est indiqué que l’eau provenant de ces sources n’est pas gérée par ses services mais plutôt par ceux de la régie communale des eaux. Bilan d’analyses à l’appui, les services de l’ADE indiquent que les eaux des sources de Krarcha et d’Ouled Aliane ne sont pas potables. Selon la même source, cette eau ne peut être traitée. Donc, sa consommation représente un danger pour les populations. S’agissant des sources d’Ouled Taleb et Miaessa, l’ADE informe que leurs eaux sont potables, mais demandent un traitement au chlore. Pour en finir avec tous ces problèmes et surtout améliorer la situation, la population souhaite un approvisionnement de toute la commune à partir du système du barrage Koudiat Acerdoune et préconise aussi et surtout à ce que la gestion soit confiée exclusivement aux services de l’ADE.

Djamel M.