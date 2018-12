7 millions de litres attendus

Par DDK | Il ya 41 minutes | 64 lecture(s)

La campagne oléicole qui a atteint son rythme de croisière s’annonce cette année prometteuse. Ainsi, les services agricoles de la wilaya tablent sur une production de sept (7) millions de litres d’huile d’olives cette année. Quant au rendement en huile d’olives espéré, les mêmes services le situent à 18 litres par quintal. Au niveau de quelques huileries, le rendement de certaines récoltes a atteint 20 litres au quintal. Les services de DSA expliquent cette importante production par le taux appréciable de la pluviométrie enregistré au printemps dernier et au début de l’automne. Il faut préciser que la production de l’huile dans la wilaya de Bouira aurait pu être encore plus importante cette année si ce n’est la mouche de l’olive, une maladie qui a affecté la filière dans certaines régions et a causé de nombreux dégâts. Il est utile de rappeler que le coup d’envoi de la campagne oléicole a été donné jeudi dernier à partir de la localité de Raffour dans la commune de M’chedallah, en présence des responsables des services agricoles et une importante foule de citoyens. Il faut rappeler que dans la wilaya de Bouira, la superficie réservée à l’oléiculture dépasse les 37.000 hectares. La wilaya compte aussi 221 huileries dont 88 traditionnelles. Il est aussi utile de rappeler que lors de la campagne précédente, la production tournait autour de trois (3) millions de litres à l’échelle de la wilaya, contre sept (7) millions l’année d’avant. Pour les services agricoles, cet écart de production est dû au cycle de l’olivier. Naturellement, l’olivier ne produit qu’une année sur deux.

D. M.