Manque de structures de jeunesse

Par DDK | Il ya 40 minutes | 55 lecture(s)

Tazrout, un village haut perché de la commune de Bouderballa, au nord de Lakhdaria, accuse beaucoup d’insuffisances. En effet, et en dépit des efforts consentis par l’Etat ces dernières années pour améliorer le cadre de vie des citoyens de cette localité isolée en inscrivant quelques opérations de raccordement aux réseau AEP, gaz et d’assainissement, il existe toujours des carences. Les villageois de Tazrout citent entre autres l’insuffisance de la couverture sanitaire, l’état dégradé du chemin de wilaya (CW) menant à la localité, le manque d’aménagement, mais aussi et surtout l’absence de structures d’accueil des jeunes. Selon les villageois, il n’existe ni foyer de jeunes ni aire de jeux ou une quelconque structure culturelle ou sportive pour les jeunes, qui constituent pourtant l’écrasante majorité de la population du village. Les jeunes sont actuellement livrés à eux- mêmes en l’absence d’espaces de loisirs et de culture. «Dans le village, il n y pas vraiment où aller, et les jeunes passent le clair de leur temps dans le cafés à jouer aux dominos et aux cartes. Certains partent en ville, à Lakhdaria pour se changer les idées et ne rentrent que très tard le soir. L’absence de structures d’accueil se fait vraiment ressentir et pousse certains jeunes à s’adonner aux vices», confie un jeune villageois. Selon ce dernier, une simple aire de jeu aurait permis à tous ces jeunes de rompre avec la monotonie. Notre interlocuteur rappelle les promesses faites par les actuels élus de Bouderballa à l’occasion de la campagne électorale pour les locales. Selon lui, ces candidats désormais aux commandes de l’exécutif s’étaient engagés devant la population à prendre en charge les doléances des jeunes en promettant de créer des aires de jeu partout à travers les villages de la commune. Or selon notre interlocuteur, plus d’une année après l’élection, aucun projet n’a été lancé dans ce sens, et les promesses tardent toujours à se concrétiser. Les jeunes de Tazrout qui attendent toujours l’inscription d’un projet d’une aire de jeu, interpellent les responsables locaux en leur rappelant leurs promesses et osent espérer que celles-ci ne seraient pas un leurre.

D Moulla.