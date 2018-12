Le projet tarde à être lancé

Par DDK | Il ya 3 heures 20 minutes | 166 lecture(s)

La commune d’Aghbalou, située à l’Est de la wilaya de Bouira, est confrontée depuis plus d’une décennie au problème d’approvisionnement en eau potable.

Le problème se corse davantage, notamment en été où la ressource devient rare, ce qui oblige les services de la régie communale des eaux au rationnement du liquide précieux. Dans cette commune peuplée par près de 25 000 habitants et qui compte cinq grandes localités toutes très peuplées et plusieurs hameaux, des dizaines de milliards ont été déboursés depuis les années 2000 pour améliorer la situation d’approvisionnement en eau, mais cela n’a pas pour autant régler le problème. La population se rappelle toujours l’épisode de l’été 2017, durant lequel un mécontentement généralisé a été enregistré en raison du manque d’eau. Cet été, le problème s’est moins posé. Conscient de cette problématique récurrente, les services du ministère des Ressources en eau avaient accordé, l’été dernier, dans le cadre du programme d’urgence décrété à l’échelle du pays, une enveloppe de cinq milliards de centimes à la commune d’Aghbalou pour la prise en charge de certaines insuffisances enregistrées dans ce secteur. Cette enveloppe a été annoncée le 3 juillet dernier lors d’une visite du wali Mustapha Limani dans la région. Selon les informations communiquées à l’occasion de cette visite, cette somme d’argent servira au renouvellement des équipements hydroélectriques dont des motos-pompes de pas moins de six stations de pompage (SP) alimentant le chef-lieu communal et les villages de l’Est de la commune. Ce projet a été confié aux services de l’ADE de Bouira. Seulement et plusieurs mois après l’annonce du projet, le maire fait état d’un retard énorme dans le lancement du projet. Selon l’édile communal, ses services avaient interpellé les services concernés sur cette lenteur dans le lancement de ce projet, ô combien vital, mais il n’en est toujours rien. Pour le maire d’Aghbalou, les services de sa commune s’attèle d’ores et déjà à régler les problèmes qui se posent ici et là et boucler certaines opérations retenues dans le volet ressources en eau pour préparer la saison estivale et parer à tout problème qui pourrait survenir à partir du mois de juin. Le projet confié à l’ADE revêt un caractère d’urgence et il doit être bouclé avant l’arrivée de la saison des chaleurs, d’où, selon lui, le besoin impérieux de rattraper le retard que connait le lancement de ce projet.

Djamel M.