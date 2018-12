La salle de soins à réhabiliter

Par DDK | Il ya 3 heures 20 minutes | 134 lecture(s)

La salle de soins du village Selloum, dans la commune d’Aghbalou, est vétuste et affiche beaucoup de dégradations. Selon les représentants du comité de ce village, la bâtisse pourtant à peine d’un peu plus de deux décennies a pris un sérieux coup de vieux. Nos interlocuteurs décrivent une structure qui commence à tomber en ruines et qui nécessitent une entière réhabilitation. Selon eux, la façade extérieure est décrépie et la peinture des murs est dans un état dégradé. A l’intérieur de la structure, les murs de la salle de soins et sa boiserie affichent des vétustés. Le matériel de travail est aussi usé et demande à être renouvelé. Devant cette situation, les représentants de la population demandent une réhabilitation entière de la structure pour améliorer les conditions de travail du personnel de santé mais aussi celles de l’accueil des patients de la localité. C’est du moins ce que ces représentants ont noté dans un rapport adressé récemment au wali Mustapha Limani. Dans ce document dont nous détenons une copie, les mêmes représentants évoquent un projet de réhabilitation de la salle de soins datant de 2017. Mais ce dernier est, selon eux, entouré de flou. Dans le même document il est souligné que «les services de la santé de wilaya interpelés sur ce projet par les représentants de la population évoquent un transfert du projet pour les services de la wilaya lesquels vont prendre en charge le financement du projet de réhabilitation». Les représentants de la population demandent au wali la concrétisation du projet et l’amélioration des prestations de soins au niveau du village. Des soins qui restent, selon un des représentants du village, insuffisants et nécessitant une amélioration surtout si l’on sait que dans ce village de plus de 4.000 habitants leurs besoins en soins sont importants et sans cesse grandissants. D’après les estimations faites par le comité du village, et suivant une fiche technique réalisée récemment, le cout des travaux de réhabilitation de cette salle de soins est évalué à plus de cinq (5) millions de dinars. Par ailleurs, les représentants du village indiquent qu’ils ambitionnent de faire de cette structure de soins une sorte de maison de santé. Pour concrétiser cet ambitieux projet, l’on nous apprend qu’un médecin originaire du village et établi à l’étranger est prêt à doter la structure de divers équipements médicaux (radiologie, échographie et matériels d’analyses médicales). Toujours selon nos interlocuteurs, d’autres bienfaiteurs sont prêt à apporter des fonds pour équiper la structure et la moderniser. Le but étant d’offrir un meilleur accès aux soins aux populations de ce village et d’améliorer la qualité de soins.

