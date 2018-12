Une nouvelle réglementation instaurée

Par DDK | Il ya 1 heure | 94 lecture(s)

Une trentaine de nouveaux dossiers d'aide à l'habitat rural ont été rejetés par la Caisse Nationale du logement (CNL) durant ce mois de décembre dans la daïra de M'Chedallah, selon une source proche des services techniques chargés du suivi de cette opération. La raison étant une nouvelle réglementation introduite dans le dossier qui est l'obligation de joindre un procès verbale (PV) de réalisation de la plate forme par les bénéficiaires. Cette nouvelle procédure sera à l'avenir la nouvelle condition qui leur permettra de percevoir la première tranche de l'aide accordée par l'Etat. La condition appliquée jusque-là sur ce volet est le traçage à la chaux de l'assiette du terrain qui reçoit le logement. Notre source ajoute que cette nouvelle réglementation sera appliquée même pour les anciens dossiers à partir de 2012. A proximité du siège de la SLEP de M'Chedallah mardi dernier, nous avions constaté une véritable ruée des auto-constructeurs mécontents venus s'informer du retard mis pour le versement de la première tranche d'un montant de 42 millions de centimes. Rappelons que les derniers quotas des six (6) communes de la daïra de M'Chedallah ont été récemment distribués non sans quelques échauffourées avec les postulants écartés de la liste des bénéficiaires. Cet inévitable retard sera pénalisant non seulement pour les bénéficiaires mais aussi pour les communes qui ne pourront pas prétendre à de nouveaux quotas avant épuration des anciens dossiers en instance, d'autant plus que d'autres dossiers sont rejetés pour d'autres motifs d'ordre technique ou administratif de cette nouvelle réglementation. Il faut souligner dans cette optique que ce programme d'aide à l'auto-construction en milieu rural a sensiblement contribué à l'élimination du vieux bâti, la résorption de l’habitat précaire. Après la mise en application depuis l'année passée de la loi autorisant des constructions en surélévation sur simple autorisation du propriétaire du premier logement et une expertise technique de l'ancienne bâtisse, le nombre de postulants a sensiblement augmenté. C'est aussi un programme qui a réduit la pression sur le logement social lequel connait une forte demande partout à travers la daïra de M’Chedallah.

Oulaid Soualah