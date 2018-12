Des travaux perturbent la circulation

Par DDK | Il ya 1 heure | 84 lecture(s)

Des travaux entrepris sur la RN 5 à hauteur de la localité d’Ouled Bouchia gênent considérablement la circulation automobile et représentent un danger permanent d’accidents de la circulation. Ce chantier installé depuis plusieurs semaines va consister en l’aménagement d’un dédoublement sur ce tronçon et d’un rond-point à hauteur de l’échangeur autoroutier à l’est de la ville de Bouira. Sur les lieux, un grand cercle a été tracé au milieu de la route et le goudron y a été décapé notamment à hauteur de la bretelle permettant de quitter la RN 5 pour rejoindre l’autoroute Est Ouest ou vis versa. Chose qui a créé un dénivellement de la chaussée qui surprend à chaque fois les automobilistes. Pis encore, la circulation automobile est constamment perturbée et un bouchon se forme à cet endroit qui va accueillir le futur rond-point. Le décapage de la chaussée concerne aussi un tronçon d’une dizaine de mètres concernés par les travaux de dédoublement. Le tout est exécuté d’une façon anarchique et avec une cadence très lente. Pour les usagers de cette route, ces aménagements sont plutôt les bienvenus car ils viendront mettre fin à une anarchie de la circulation qui a trop duré, surtout depuis la création de cette bretelle autoroutière. Seulement la cadence à laquelle sont menés ces travaux qui traînent depuis plusieurs semaines, étire énormément la le problème de la circulation, en plus de représenter un danger d’accidents. Selon le témoignage de certains automobilistes, ce chantier est parfois déserté durant plusieurs jours par les travailleurs avant que ces derniers refassent surface pour quelques jours avant de quitter le chantier de nouveau. Devant cet état de fait, les automobilistes souhaitent que le rythme des travaux soit soutenu pour en finir avec ce chantier que beaucoup jugent d’encombrant.

D. M.