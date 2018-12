Ce n’est pas pour cette année !

Par DDK | Il ya 33 minutes | 22 lecture(s)

Les populations d’Ouled Tadjine et Ouled Gacem, deux localités relevant de la commune de Sour El Ghozlane vont encore passer un hiver sans gaz naturel.

à l’heure actuelle, Ouled Tadjine et Ouled Gacem demeurent les deux localités à ne pas disposer de cette commodité, surtout dans cette région connue par ses hivers très rigoureux. Cette région du sud de la wilaya de Bouira est répertoriée comme étant située dans les hauts plateaux. Il est utile de rappeler que les populations de ces deux localités ont presque frappé à toute les portes pour se faire entendre en allant jusqu’à organiser des sit-in devant le siège de la wilaya, mais en vain. «Nous avons à plusieurs reprises attiré l’attention des responsables locaux et de wilaya sur les souffrances que nous endurons surtout en hiver en l’absence du gaz de ville, mais à nos jours nous attendons toujours l’inscription d’un projet de raccordement de notre localité au gaz», confie un villageois d’Ouled Gacem. Et d’ajouter : «Dans notre localité et celle voisine d’Ouled Tadjine, les citoyens se débrouillent comme ils peuvent pour se procurer une bonbonne de gaz qui devient rare en hiver et surtout lorsque il neige. Certains recourent au chauffage électrique mais ce moyen coute très cher aux foyers qui sont pour la plupart de condition modeste». Du côté des élus de la commune de Sour El Ghozlane, l’on nous apprend que ce problème est pris très au sérieux par la municipalité laquelle en fait une de ses priorités. L’on apprend aussi que les membres de l’exécutif communal de Sour El Ghozlane y travaillent actuellement dessus. Ainsi, une proposition de projet de raccordement de ces deux localités au gaz naturel est retenue dans le cadre des propositions de projets de l’année 2019 par l’exécutif communal. Selon les élus de cette assemblée, une enveloppe financière importante est nécessaire pour la réalisation du réseau en question. L’enveloppe en question est estimée à 400 millions de dinars (40 milliards de centimes). Cette somme servira à la réalisation des conduites de transport, de distribution et surtout du poste de distribution (DP). Nous apprenons par ailleurs, qu’il était question de raccorder ces deux localités à partir du réseau de la ville de Sour El Ghozlane, mais cela ne s’est pas fait en raison de la saturation de ce réseau. Toujours à propos de ce projet de gaz, et au cours d’une réunion tenue ces jours-ci au niveau du siège de l’APC de Sour El Ghozlane, les élus de l’exécutif ont indiqué qu’ils feront de ce dossier une de leurs priorités. Les mêmes élus osent espérer une levée du gel des projets touchant le secteur de l’énergie. Nous apprenons enfin qu’une enveloppe assez conséquence aurait été accordée à la wilaya de Bouira dans ce volet de raccordement au gaz naturel. Une source bien informée évoque une cagnotte de 100 milliards de centimes. L’enveloppe pourrait suffire à financer les travaux d’extension dans beaucoup de communes, notamment de montagne de la wilaya de Bouira.

D. M.