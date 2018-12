Manque de transport scolaire

Par DDK | Il ya 32 minutes | 18 lecture(s)

Chaque année, c'est le même "scénario" qui se répète pour des dizaines d'élèves scolarisés au niveau de l'école primaire "Khellal Slimane", sise au village de Toghza, situé à 5 kms du chef-lieu communal de Chorfa. En effet, des potaches qui habitent un peu plus loin de leur école endurent les affres de l'absence du transport scolaire. Comme il est le cas pour ceux habitant le hameau de Vourar, situé à 3 kms de Toghza, lesquels se voient obligés de longer le chemin qui mène vers l’école de bon matin et à la sortie des classes pour rejoindre leurs habitations, et ce, en parcourant un trajet total de 6 kms au quotidien. Ces bambins, environ une dizaine, sont contraints de marcher avec de lourds sacs-à-dos sur leurs corps frêles toute cette distance, et ce, qu'il pleuve, qu'il vente ou qu'il fasse froid. «Je dois parcourir une longue distance pour arriver à mon école située à Toghza. Chaque jour, je suis confronté au froid glacial matinal. Je traverse le pont ferroviaire en compagnie de mes frères avec affolement, car des trains passent par ce pont», affirme avec amertume l'un des élèves habitant ce hameau. Ce ne sont pas les seuls malheureusement qui endurent l'éloignement de leur école et l'absence du ramassage scolaire, il existe aussi d'autres qui habitent aux alentours de l’oued Sahel dont la distance qui les sépare de leur école peut atteindre les 8 kms en aller/et retour. Quant aux périls auxquels sont exposés ces enfants, dont l'âge varie entre 6 et 12 ans, ils sont multiples et peuvent attenter même à leur vie. D'abord, ces élèves longent des chemins denses en circulation, et cela peut leur causer des accidents s'ils ne font pas attention. La plupart de ces chemins ne sont pas pourvus en trottoirs, où ces potaches pourraient marcher en toute quiétude et échapper par là même aux risques d'accidents. Il arrive même qu'ils longent la voie ferrée, au péril de leur vie. Cela sans évoquer les risques de violences et des kidnappings dont ils pourraient être victimes.

Y Samir