La cité Thachira peu développée

Par DDK | Il ya 45 minutes | 66 lecture(s)

Thachira, en périphérie Sud du chef-lieu d'Ath Mansour, est la cité la moins développée de toute la municipalité. Comptant environ 300 habitations réalisées sur des terrains privés, Thachira se plaint de plusieurs manques. Un représentant du comité du quartier affirme qu'une bonne partie de la cité en question n'est pas encore raccordée au réseau de l'assainissement et que les citoyens utilisent toujours des fosses septiques, à l'origine de la pollution de plusieurs forages d'AEP, au moment où l'eau se fait rare, les foyers n’étant alimentés que 2 heures par semaine. Une situation aggravée par la vétusté du réseau de distribution, réalisé en 2010 et truffé d’avaries. L’autre contrainte rencontrée par les habitants de ce bourg a trait au réseau d’électricité. Selon notre interlocuteur, le courant au niveau de leurs demeures est très faible. En plus des chutes de tension, l’éclairage public, réalisé par les habitants eux-mêmes durant la décennie noire, est à moitié inopérant, par manque d’entretien. En outre, il a évoqué la réalisation par l'APC d'un poste maçonné, qui devait recevoir en 2016 un transformateur. En plus du retard de la SDC à l’équiper, l’installation a été vandalisée en partie, alors que 14 maisons habitées attendent depuis plusieurs années d'être raccordées au réseau électrique. Plus loin, il fera par des rues et voies d’accès non aménagées et, donc, impraticables à la moindre averse. Selon le même représentant de quartier, ceux qui souffrent le plus de l'état des routes sont les écoliers. Ce membre du mouvement associatif dira, enfin, qu'il a saisi toutes les autorités au sujet des insuffisances soulevées, sans suite.

Oulaid soualah