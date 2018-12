Les dos-d’âne de la colère

Par DDK | Il ya 45 minutes | 65 lecture(s)

Les dos-d’âne posés ici et là sur les routes de la wilaya de Bouira continuent de susciter le mécontentement des automobilistes. Pour beaucoup, ils sont à l’origine de désagréments et représentent des dangers, parfois mortels. Qu’il s’agisse de ceux installés de manière anarchique et à l’insu des autorités ou de ceux posés par les services de la DTP, ces ralentisseurs sont parfois de véritables pièges, estiment les automobilistes. La semaine dernière, des voix se sont élevées pour remettre en cause les ralentisseurs installés «à la hâte» sur la RN5, à hauteur de la localité de Sonda, dans la commune de Bouira. En effet, du jour au lendemain, des automobilistes ont constaté la pose d’une «succession» des dos-d’âne sur une section de la route. Pour beaucoup, ceux-ci gênent considérablement la circulation, n’étant pas espacés. En outre, l’emplacement de ces dos-d’âne sur une portion de route très rapide et loin de l’agglomération pose aussi problème. A cela s’ajoute l’absence de signalisation pour avertir les automobilistes sur la présente de tels ralentisseurs. Selon des usagers de la RN5, l’absence de signalisation a pris au dépourvu beaucoup d’automobilistes. D’ailleurs, témoignent certains habitants de la région, des incidents ont été signalés sur ce tronçon juste au lendemain de l’installation de ces ralentisseurs. Un accident a même eu lieu jeudi dernier à l’endroit où ont été aménagés ces ralentisseurs. Fort heureusement, aucune victime n’a été enregistrée. Plusieurs usagers de la route signalent aussi des télescopages entre véhicules à cet endroit. Devant cette situation, les automobilistes souhaitent que des mesures soient prises pour éviter d’éventuels drames routiers à l’avenir.

D. M.