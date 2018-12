Grande affluence au quotidien

Par DDK | Il ya 1 heure | 64 lecture(s)

Inaugurée le 1er novembre dernier, la polyclinique de Saharidj, baptisée du nom du martyr Mechou Mohand, s’est avérée bénéfique à plus d’un titre. Sa mise en service intervient en pleine campagne d’oléicole, synonyme aussi de chutes lors de la cueillette des olives. Une source paramédicale proche de cette institution de santé affirme que c'est une moyenne de 130 malades qui sont reçus toutes les 24h, majoritairement des sujets souffrant d’insuffisances respiratoires et broncho-pulmonaires et de la grippe saisonnière. À propos des moyens de prise en charge des premières urgences, notre source affirme que cette polyclinique est suffisamment équipée tant en médicaments qu'en matériel, sachant qu'elle est dotée d'un laboratoire, d'un service radiologie et de deux salles de mise en observation médicale. Pour les cas jugés graves, elle dispose d'une ambulance neuve pour leur évacuation vers le pavillon des urgences de l'EPH Kaci Yahia de M'Chedallah, distant d'à peine 7 km. En matière de moyens humains, cette institution fonctionne avec cinq médecins généralistes, quatre paramédicaux, un radiologue, un laborantin, un ambulancier et sept agents de sécurité. Pour rappel, cette structure a mis du temps pour ouvrir ses portes en raison d’un bras de fer qui a opposé la population aux responsables du secteur de la santé. Finalement, tout est rentré dans l’ordre. Preuve en est, la polyclinique tourne désormais à plein régime, au grand bonheur des populations locales.

Oulaid Soualah