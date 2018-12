Les habitants réclament un meilleur cadre de vie

Par DDK | Il ya 1 heure | 63 lecture(s)

Le quartier «La gare» du chef-lieu de la commune d’El-Adjiba, à l’Est de la wilaya de Bouira, enregistre des insuffisances flagrantes, particulièrement au volet aménagement. Selon des habitants de cette cité, une des plus anciennes du chef-lieu, cela fait des années que cette dernière n’a pas bénéficié d’une opération d’aménagement. État de fait qui se répercute sur le cadre de vie des résidents de ce quartier, qui se détériore chaque jour un peu plus. Les mêmes habitants évoquent des voies dégradées et difficiles d’accès. En hiver, ils disent endurer un «calvaire» à cause de la boue et des eaux stagnantes qui envahissent les ruelles et compliquent, du coup, leurs déplacements. En été, la boue laisse place à la poussière qui envahit les coins et recoins de la cité. «Les ruelles sont dans un piteux état, leur couche de bitume a presque disparu, ce qui gène considérablement la circulation aussi bien piétonnière qu’automobile», témoigne un résidant qui préconise l’inscription d’une opération de revêtement des voies d’accès du quartier. L’autre insuffisance évoquée concerne l’éclairage public. A certains endroits, ce réseau est inopérant et dans d’autres, une extension s’impose. «À la tombée de la nuit, les ruelles sont plongés dans le noir, il nous est difficile d’effectuer le moindre déplacement. Les gens ont peur de mettre les pieds dehors de peur d’attaques de chiens errants ou d’agressions !», confie-t-on. Devant toutes ces insuffisances et l’absence de projets d’aménagement, les habitants crient à la marginalisation. Pour beaucoup, il est temps que les responsables locaux prennent les dispositions nécessaires pour améliorer leur quotidien. Leur souhait, c’est de voir le quartier bénéficier de projets au même titre que les autres cités du chef-lieu. Il convient de signaler que des travaux d’aménagement sont en cours dans un quartier du Sud de la ville d’El-Adjiba.

D. M.