Les entreprises rappelées à l’ordre

Restés en souffrance durant plusieurs années, de nombreux projets d’aménagement de plusieurs quartiers de la ville de Lakhdaria ont été relancés cette année.

À l’annonce de la reprise des travaux, les résidents des quartiers concernés ont poussé un ouf de soulagement, eux qui n’avaient pas cessé de réclamer la finalisation des projets. Hamana est parmi les cité ayant bénéficié d’une opération d’aménagement restée longtemps à l’arrêt. Ce qui avait on ne peut plus compliqué les conditions de vie des habitants, qui enduraient, impuissants, la dégradation des routes, les fuites sur les réseaux d’AEP et d’assainissement, l’absence de l’éclairage public… Mais dès l’installation de l’actuel exécutif, pratiquement tous les projets d’aménagement en souffrance ont été relancés, au grand bonheur des citoyens. En parallèle, de nombreux autres projets d’aménagement ont été lancés ici et là à travers la commune de l’ex-Palestro. Parmi ces quartiers touchés, l’on peut citer ceux d’El-Manzel et Guergour. Seulement et après un bon démarrage des travaux, début 2018, des premiers couacs ont été enregistrés. Certains écueils concernent des oppositions citoyennes qui interrompent à chaque fois les travaux. C’est le cas au quartier Hamana, où les services de l’APC sont intervenus ces derniers jours pour trouver un terrain d’entente avec les propriétaires terriens en vue de permettre l’avancement des travaux, sachant que ces derniers ont atteint un taux d’avancement très important. L’autre entrave conerne le retard des entreprises réalisatrices dans la finalisation des chantiers. Samedi dernier, et au cours d’une visite effectuée au niveau de certains chantiers, le maire Brahim Goura a mis en garde contre ces retards, exhortant les entreprises réalisatrices à accélérer la cadence des travaux afin de livrer les projets dans les délais impartis. Le premier magistrat de la commue ira jusqu’à menacer d’appliquer les mesures prévues dans le Code des marchés publics en cas de défaillance, faisait allusion à la résiliation des marchés. En présence des citoyens de Guergour, un quartier de la ville où les travaux d’aménagement sont au ralenti, le maire s’est montré ferme vis-à-vis de l’entreprise, tout en rassurant les citoyens quant la réception du projet dans les meilleurs délais. Aussi bien à Guergour et à Menzel qu’à Hamana, le P/APC a donné des instructions fermes pour le lancement les travaux de revêtement des axes desservant ces quartiers, la dernière étape pour réceptionner ces projets d’aménagement urbain. Les entreprises réalisatrices sont, donc, tenues d’accélérer le rythme sous peine de voir leurs marchés résiliés. Il est utile de noter que plusieurs projets d’aménagement seront lancés dans les prochaines semaines au centre-ville de Lakhdaria, particulièrement au quartier du 5 Juillet, lequel regroupe cinq cités résidentielles. Au quartier Krichiche, les travaux d’aménagement sont actuellement en cours de réalisation.

