L’aire de jeu d’Agouilal à l’abandon

Par DDK | Il ya 1 heure | 90 lecture(s)

Le projet de réhabilitation de l’aire de jeu sise à Agouilal, dans la localité de Selloum (Aghbalou), tarde toujours à être lancé. Selon des membres du comité de village, ce projet a été confié en 2017 pour un montant de plus d’un million de dinars (100 millions de centimes). Mais selon eux, et à ce jour, les travaux peinent à démarrer. Nos interlocuteurs indiquent qu’en avril 2016, les services de wilaya avaient promis de prendre en charge la réhabilitation de l’aire de jeu en question sur le budget de wilaya. Une fiche technique du projet a été même confectionnée par les services techniques de l’APC d’Aghbalou. Puis, et suite à un appel d’offres lancé par la commune, le projet a été confié à une entreprise, pour le montant d’un peu plus de 100 millions de centimes. Depuis, plus rien. Las d’attendre, les membres du comité sont allés à la rencontre des autorités pour plus d’explications. Selon les informations qu’ils ont obtenues, les services de wilaya n’ont pas encore remis l’ordre du début des travaux (ODS) à l’entreprise. Récemment, et dans le but de relancer ce projet, les membres du même comité ont adressé un rapport joint de copies de la fiche technique du projet et de l’avis de l’attribution du marché qu’ils ont adressé au wali, invitant ce dernier à intervenir rapidement pour débloquer la situation et permettre enfin le lancement de l’opération de réhabilitation de l’aire de jeu d’Agouilal.

D. M.