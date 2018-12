La conduite principale de l’AEP vandalisée

Par DDK | Il ya 1 heure | 100 lecture(s)

Des actes de sabotage ont été constatés, la semaine dernière, sur une conduite de transport des eaux de Laïnser Averkane (Source noire), qui alimente deux importantes agglomérations. La conduite vandalisée se situe au lieu-dit Ighil Igueni dans la légendaire forêt de Tizi-Ghrane. Les équipes d'entretien de l'ADE de l'agence de M'Chedallah ont mis une dizaine de jours, en travaillant d'arrache-pied jusque tard dans la soirée et durant le week-end, pour rétablir l’alimentation en eau des deux agglomérations que sont Ighrem, à Ahnif, et Assif Assemadh, à M'Chedallah. Ces deux localités avaient été privées d'eau pendant une dizaine de jours. Ceux qui se sont attaqués à cette conduite principale, d'une longueur de 7 km, ne se sont pas contentés de trouer à plusieurs endroits un tuyau en PVC de diamètre 125, mais ils ont aussi glissé, à travers les avaries, des pierres que les ouvriers de l'ADE ont eu toutes les peines du monde à retirer sans abîmer le fragile tuyau en PVC. Une source proche de l’ADE dira que ces actes ont été signalés aux autorités locales, mais il n'en demeure pas moins que le lieu, étant isolé et en pleine forêt, n'est pas facile à surveiller; d'où un appel à l'intention de la population, notamment celle desservie par cette conduite, de s'impliquer en signalant toute personne suspecte qui roderait autour de cet ouvrage. Selon la même source, c’est la seule façon de neutraliser les auteurs de ces dommages au cas où ils récidiveraient. Notons que ce sont là les premiers actes de sabotage qui ont été enregistrés sur cet ouvrage réalisé en 2001, dont l'itinéraire traverse l'une des plus importantes forêts de la circonscription de M'Chedallah.

Oulaid Soualah