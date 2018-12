La SDC traque les mauvais payeurs

Par DDK | Il ya 9 minutes | 7 lecture(s)

Le siège de l'agence SDC de M'Chedallah a enregistré, lundi dernier, une animation particulière. Plus d'une dizaine de véhicules légers, portant le sigle de cette société, étaient garés devant le siège tôt le matin, en attendant le signal de départ dans toutes les directions. Renseignement pris, qu'il s'agissait du lancement d’une opération de recouvrement des créances des abonnés pour laquelle toutes les équipes dont dispose la SDC au niveau des daïras de la wilaya ont été mobilisées, pour mener l'opération à terme avant la fin de l'année. A signaler que la SDC de M'Chedallah, composée de six communes, enregistre le taux le plus élevé de créances impayées lesquelles s'élèvent à 10 milliards de centimes, selon le directeur de l’agence, M. Bellouti. Ce responsable dira que la circonscription compte 26 617 abonnées, dont 2 460 traînent des factures impayées depuis plus d'une année et qui se chiffrent à 39 millions de dinars.

Aussi, 479 clients accumulant 29 millions d’impayés s’étaient engagés à honorer leurs créances depuis plusieurs années, ajoute-t-il. Le directeur de wilaya de la SDC Bouira, Zeddam Abdelouahab, qui a encadré cette action, dira que plusieurs «arrangements» ont été introduits durant cette opération «pour faciliter le paiement des redevances des abonnés». Il précisera que chacune des six équipes réparties à travers les communes de la daïra est accompagnée d’un caissier dûment habilité à encaisser les redevances sur place.

Le directeur de wilaya de la SDC Bouira dira plus loin que même ceux qui ont signé des engagements, notamment ceux dont les redevances sont importantes, et qui n'ont pas encore honoré leurs engagements ont la possibilité de bénéficier d'un nouveau calendrier des échéanciers, «pourvu qu'ils se manifestent, ce qui leur évitera la coupure du courant électrique», souligne-t-il. Notre interlocuteur dira que les portes de la SDC restent ouvertes et que toutes les doléances et propositions des abonnés seront minutieusement étudiées, pour trouver un terrain d'entente. Le directeur de wilaya a reconnu, enfin que l’accumulation des créances des abonnés est due à la précarité sociale, notamment au niveau des communes situées en haute montagne lesquelles enregistrent un taux très élevé de chômage.

Oulaid Soualah