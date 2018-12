L’aménagement urbain fait défaut

Par DDK | Il ya 9 minutes | 8 lecture(s)

Tansaout est une bourgade située à 3 km du chef-lieu communal d'Ath Mansour. Elle a connu une extension urbaine fulgurante ces dernières années, avec de nouveaux pâtés de maisons, construites pour la majorité dans le cadre de l'aide à l'habitat rural. Ainsi, ce petit village «accroché» au piedmont d'une colline et traversé par la RN5 connaît un étirement sans cesse, résultat d'une urbanisation galopante. Mais voilà, cette localité, bien qu'elle s'agrandisse de manière effrénée, se trouve aux prises avec des carences multiples, notamment en aménagement urbain. Les ruelles de ce hameau ne sont pas bitumées, et encore moins bétonnées, ce qui laisse les habitants dans l'expectative. A la tombée de la pluie, ces venelles se transforment en bourbiers inextricables. Les villageois peinent à se déplacer d'un endroit à autre à cause de la fange et des mares d'eau qui jalonnent à profusion ces accès. Quant à l'éclairage public, il enregistre des défaillances à plusieurs endroits. Cela suscite l'inquiétude des habitants qui se font de la bile quant à leur sécurité et celle de leurs biens. En outre, de nouvelles habitations, et elles sont nombreuses, ne sont toujours pas raccordées aux réseaux divers, comme le gaz de ville, l'assainissement, l'électricité et autres. «Notre bourgade manque de tout. L'aménagement urbain enregistre des insuffisances flagrantes, et cela ne nous arrange guère. Il y a plusieurs habitations qui ne sont pas encore raccordées aux commodités essentielles, et leurs propriétaires sont dans tous leurs états», regrette un habitant de Tansaout.

Y. S.