Danger sur la route d’Ighzer Bouzal !

Un dangereux affaissement s'est produit dans la nuit de dimanche à lundi derniers au beau milieu de la route secondaire d’Ighzer Bouzal. Une voie d’accès qui relie le chef-lieu de commune de Saharidj à celui de M'Chedallah, via Ath Yevrahim. A l'origine de ce dangereux affaissement, ayant provoqué un trou béant et profond, une vielle avarie sur la conduite du transport d'AEP du captage Laïnser Averkane (Source noire) d'Imezdhourar vers M'Chedallah. Lors de la réparation de cette avarie au beau milieu de la route, il a été utilisé un engin des travaux publics pour déterrer l'ouvrage détérioré. La remise en état des lieux avait été menée de manière bâclée. En effet, la fine «croûte» de goudron posée n'a pas résisté longtemps au passage de centaines de véhicules quotidiennement; d'où ce brusque affaissement qui risque de causer de véritables drames s'il n'est pas pris en charge rapidement.Il convient de signaler que ce trou béant, situé au milieu d'une descende entre deux virages, n’est visible qu’à quelque 4 mètres. Pas le temps donc de l’éviter, notamment la nuit ou un matin de brume. En plus d’être très fréquentée par les transporteurs de voyageurs de la ligne Saharidj - M'Chedallah et les motocyclistes, cette route constitue un raccourci de trois km par rapport à la RN30. Elle est aussi très empruntée par les automobilistes, notamment durant cette période de l'année où la campagne oléicole bat son plein. Les services de la subdivision des travaux publics (STP) et l'APC de M'Chedallah sont appelés agir vite pour éliminer ce piège mortel qui guette les usagers de cet axe routier.

O. S.