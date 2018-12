2 477 demandes en cours d’examen

Par DDK | Il ya 38 minutes | 66 lecture(s)

Kadiria est l’unique daïra qui n’a pas connu de distribution de logements sociaux en 2018.

Une année lors de laquelle d’importants quotas de la même formule ont été répartis à M’Chedallah, Bouira, Sour El-Ghozlane, Aïn Bessem, El Hachimia, etc. Il faut préciser que certaines de ces opérations avaient pris beaucoup de retard, ayant été ajournées à plusieurs reprises après l’annonce de leur finalisation. Cependant, à Kadiria, la dernière opération en date remonte à plusieurs années. La situation est «intenable» pour les citoyens en mal de logements. Pourtant, un quota de plus de 400 unités du social a été achevé depuis plusieurs mois, sans que sa distribution ne suive. Cette situation, pour le moins floue, a nourri beaucoup de rumeurs, lesquelles ont été à chaque fois démenties par les services de l’APC de Kadiria. Au début de l’année en cours, et suite à des informations faisant état d’une distribution imminente de logements sociaux, le maire avait exclu cette éventualité, arguant que les unités réalisées n’étaient pas encore viabilisées. Cette semaine, l’on apprendra auprès de la même APC que les services du logement ont d’ores et déjà commencé à examiner les dossiers des demandeurs et à entreprendre les enquêtes d’usage. Ce travail va permettre à la commission du logement d’assainir la situation et d’établir une liste de pré-bénéficiaires. Les statistiques communiquées jusque-là par les services de l’APC font état de 2 477 dossiers. Ce nombre comprend une demande de 1989 à 2018. Les chiffres communiqués par l’APC sont présentés suivant l’ancienneté des dossiers. Le nombre des postulants est important et résulte d’une accumulation de demandes pendant plus de deux décennies. Les services de l’APC indiquent que la population sera tenue informée de l’évolution du dossier, après examen des demandes et leur mise à jour. La commission chargée de cette mission va déterminer le nombre des demandeurs décédés, ceux ayant changé de résidence, ceux ayant bénéficié d’autres formules de logements (rural, AADL et promotionnel) et enfin de ceux susceptibles d’être évincés suivant les critères du salaire. Les services de l’APC de Kadiria ont précisé qu’en plus du critère de l’ancienneté, la durée de résidence dans la commune ne doit pas être inférieure à cinq ans, le salaire doit être compris entre 0 et 24 000… Par ailleurs, l’APC de Kadiria qui se dit ouverte à toute proposition venant des citoyens et assure que l’examen des dossiers des demandeurs et les enquêtes, qui seront menées par la commission du logement, vont se faire dans une transparence et impartialité totales. Il est utile de préciser qu’une fois les enquêtes menées à terme, il sera procédé à l’installation d’une commission de daïra chargée de la distribution des logements sociaux.

D. M.