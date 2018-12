C’est morose !

Par DDK | Il ya 38 minutes | 74 lecture(s)

Face au manque d’équipements publics dédiés à la jeunesse, les élèves de la vallée du Sahel, pour ne citer que cette région située à l'Est de la wilaya de Bouira, passent leurs vacances hivernales comme ils le peuvent. Si certains sont «réquisitionnés» par leur parents pour différentes tâches, comme à juste titre la cueillette des olives, qui bat d'ailleurs son plein ces jours-ci, ou pour les travaux d'auto-construction, d'autres se roulent les pouces ou jouent à longueur de journée dans des cadres peu convenables, surtout dans les villages isolés et déshérités, où il n'y a pas la moindre aire de jeux, stade de proximité ou foyer de jeunes. En effet, si dans les chefs-lieux communaux, à l'instar de M'Chedallah, Chorfa, El-Adjiba, les jeunes scolarisés ont quelques espaces de loisirs, comme les maisons de jeunes, les terrains de proximité, les aires de jeux, ce n’est pas le cas d’autres villages, relevant de cette région. C'est un constat que font la plupart des élèves qui n'ont pas où meubler leur temps libre. «J'habite au village Taourirt où nous ne disposons d'aucune structure culturelle et de loisirs. L'unique stade communal que nous possédant est dans un état lamentable. Son terrain est délabré et ne sert aucunement aux joutes footballistiques. C'est le vide total durant la journée. Les jours de vacances scolaires passent difficilement. Heureusement que j'ai mes amis avec lesquels je m'amuse en passant de bons moments», regrette un collégien du village Taourirt, chef-lieu de la commune d'Ath Mansour. Néanmoins, en dépit du manque criant de lieux de sports et de loisirs dans plusieurs villages situés dans la vallée du Sahel, il y a toujours des occupations, peut-être pas très pédagogiques pour ces élèves, comme la chasse aux grives et aux étourneaux, les escapades dans la nature, les interminables parties de football dans les rues, les quartiers...

Y. S.