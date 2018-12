Le projet aux oubliettes ?

Par DDK | Il ya 1 heure | 70 lecture(s)

La localité d'Ahnif est considérée comme l'un des carrefours incontournables pour la communication entre la capitale et les wilayas de l'Est du pays. En effet, cette commune est traversée par un réseau routier important qui fait d'elle une zone tampon par excellence. De ce fait, elle est le point de jonction des routes nationales N°15 et 5 au rond-point justement d'Ahnif-centre. Ces deux axes routiers sont très denses en circulation au quotidien. Ajoutons à cela le passage de la pénétrante autoroutière Béjaïa - Ahnif par les territoires de cette municipalité, laquelle fait la jonction avec l'autoroute Est-Ouest dans la région de Tamellaht. Ainsi donc, la localité d'Ahnif se trouve être l'un des rares points de jonction de plusieurs axes routiers et autoroutes dans la région, ce qui fait d'elle une zone de transition incontournable et importante dans ces contrées rurales par excellence. Cela sans omettre les chemins de fer avec cette voie ferrée qui passe par la gare d'Ahnif, laquelle a ouvert ses portes cette année au grand bonheur des habitants de la région. Cette gare qui a une grande importance dans la région de la vallée du Sahel est restée fermée durant des années face aux usagers qui piaffaient d'impatience pour sa réouverture. Chose qui a été faite d'ailleurs, il y a quelques mois de cela, et ce à la faveur de la réhabilitation complète de ladite gare ferroviaire. Cette remise en service a créé un certain dynamisme commercial pour la localité avec des dizaines de voyageurs qui transitent par Ahnif-centre. À la lumière de ce constat, il est loisible d'affirmer que la municipalité d'Ahnif est devenue incontournable pour le passage de la capitale vers les wilayas de l'Est du pays et vice-versa. Néanmoins, ce que ne comprennent pas le commun des citoyens de cette localité c'est cette absence prolongée d'une station de fourgons qui fut projetée il y a des années de cela au chef-lieu communal. Effectivement, c'était un projet qui a tenu en haleine toute la population de ces contrées rurales. Ce projet dont on ne sait plus le sort qui lui est réservé a été "claironné" tambours-battant pour tomber aujourd'hui dans les oubliettes. La situation stratégique d'Ahnif fait de cette agglomération un emplacement propice pour une station de fourgons. D'autant que chaque jour, des centaines d'usagers attendant sur les accotements des RN 15 et 5 l'arrivée des fourgons et autres minibus pour embarquer tout en étant exposés aux aléas de la nature.

Y. S.