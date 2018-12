La traditionnelle foire commerciale lancée

Par DDK | Il ya 1 heure | 94 lecture(s)

La traditionnelle foire commerciale de la ville de Bouira ouvrira ses portes, aujourd’hui, pour une durée de quinze jours.

Les préparatifs pour cet important événement commercial, qui se tient deux fois par an depuis près d’une décennie, vont bon train. Sur l’esplanade jouxtant le complexe Opow Mohamed Boudiaf, le site qui accueille cette foire commerciale, un immense chapiteau, une sorte de kheima géante, a été d’ores et déjà installé. Cette fois-ci et selon les organisateurs, des dizaines d’exposants seront venus des quatre coins du pays et même de l’étranger. Les produits qui y seront proposés à la vente seront variés. Il s’agit, entre autres, de l’habillement, d’articles d’ameublement et de décoration, de literie, de la vaisselle, des cosmétiques, de la bijouterie. À l’occasion de cette nouvelle édition, les organisateurs tablent sur une forte affluence des familles, d’autant plus que l’on est en période des vacances scolaires d’hiver. Le choix de cette période pour la tenue de cette quinzaine commerciale n’est donc pas fortuit, mais bien étudié. Et chaque fois, des milliers de personnes, composées essentiellement de familles, viennent des quatre coins de la wilaya et même au delà pour visiter la foire et faire des achats. Il faut dire aussi que des moyens d’accompagnement sont à chaque fois mis en place par les organisateurs pour accueillir les enfants. Ainsi, cette année, des toboggans et divers jeux pour enfants ont été installés aux alentours de la foire pour offrir des moyens de distraction aux enfants. Une occasion pour les parents de changer d’air et passer des moments avec leurs enfants. Ce rendez-vous est aussi une occasion pour les familles afin de profiter des remises et des prix attractifs proposés par les exposants. Cela étant dit, cette foire est à chaque fois une source de tension entre commerçants exerçant en ville et les organisateurs de l'événement. Les commerçants du centre-ville voient d’un mauvais œil cette foire car, selon eux, elle porte un sérieux coût à leurs affaires. Par le passé, des protestations ont même été enregistrées au centre-ville par des commerçants qui s’élevaient contre cette foire et demandaient carrément son annulation. Pour les riverains, la foire génère beaucoup de déchets et de l’insalubrité. Il y a aussi les embouteillages qui se forment aux alentours de la foire et dans les quartiers environnants. L’autre point noir relevé à chaque fois n’est autre que les parkings anarchiques improvisés sur place par des jeunes qui font carrément dans le racket des visiteurs de la foire commerciale. Des dispositions doivent être prises pour améliorer la situation, assurer la quiétude des visiteurs et des riverains.

D. M.