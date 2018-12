C’est le branle-bas chez les pâtissiers

Par DDK | Il ya 1 heure | 105 lecture(s)

Chez les pâtissiers de la ville de M'Chedallah, pour ne citer que celle-ci, l'on prépare activement la fête du nouvel an. En effet, les artisans pâtissiers mettent depuis déjà quelques jours les bouchées doubles afin d'être fin prêts pour la soirée du réveillon, sachant que la demande sur la fameuse bûche va littéralement exploser. «Effectivement, on s'attelle à préparer les pièces de bûches pour notre clientèle qui sera indubitablement nombreuse la veille du réveillon. Tous les ingrédients sont là pour réussir les meilleures bûches», affirme un pâtissier de la ville de M'Chedallah qui s'affairait à préparer les boîtes devant contenir les bûches. Côté prix, notre interlocuteur «déroule» la liste avec des tarifs qui vont de 400 à 1 200 DA la pièce et cela reste tributaire du volume et des ingrédients utilisés dans la confection de ces pâtisseries. «Nous avons des bûches dont les prix oscillent entre 400 et 1 200 DA, cela pour arranger toutes les bourses et permettre même aux familles aux revenus modestes de fêter le réveillon chez elles dans leur âtre douillet», ajoute encore notre vis-à-vis. Le reste des pâtisseries ont d'ores et déjà achalandé leurs vitrines de bûches de toutes couleurs, laissant transparaître l'imagination de ces «artistes» spécialisés dans la fabrication de la pâtisserie. Pour leur part, les habitants de cette localité apprécient différemment la fête nocturne du nouvel an. Les uns se disent pas du tout concernés, alors que d'autres préparent activement le réveillon pour le passer en famille ou entre amis, chacun comme il veut ou comme il peut. «Pour ma part, je n'ai rien prévu. Le réveillon passera comme toutes les autres soirées, rien de spécial», tranche un père de famille. Par contre, ce n'est pas le même son de cloche que fait «sonner» ce jeune qui dit qu'il a prévu de réveillonner avec ses amis : «Je ne laisserai pas cette occasion passer sans la fêter bien comme il se doit avec mes amis. Ce n'est pas chaque jour la fête de fin d'année. Je suis jeune, je profite.» Par ailleurs, la hausse tant appréhendée de certains produits très demandés à la veille du réveillon n'a pas eu lieu. Comme il est le cas pour le poulet, viande associée par excellence à la fête de fin d'année, dont les prix ne dépassent pas les 350 DA/kg.

Y. S.