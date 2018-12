Une trentaine d’accidents déjà recensés

Par DDK | Il ya 1 heure | 112 lecture(s)

Comme à chaque saison, la campagne oléicole apporte son lot d’accidents dus aux chutes des personnes de leurs oliviers. Ainsi, pour cette année et selon les informations recueillies auprès des services de la polyclinique de Bechloul, une trentaine de cas de chutes ont été enregistrés depuis l’entame de la campagne oléicole, soit une moyenne d’un accident par jour. «Ces chutes touchent en majorité les femmes et bon nombre de cas souffrent de fractures à différents endroits du corps», apprend-on d’une source hospitalière, précisant que faute de moyens de prise en charge au niveau de la structure sanitaire de Bechloul, ces blessés se voient souvent transférées vers l’hôpital Mohamed Boudiaf de Bouira. D’ailleurs, faut-il le rappeler, des citoyens ont manifesté leur colère au tout début du mois en cours pour attirer l’attention des responsables de la wilaya quant au manque criant des moyens au niveau de cette polyclinique. À M’Chedallah, faut-il le préciser, trente-sept (37) accidents similaires ont été enregistrés depuis le début de la campagne oléicole. Au niveau de l’EPH de cette daïra, les évacuations en raison de fractures vers le CHU de Tizi-Ouzou et l’EPH de Lakhdaria sont systématiques. Cela est dû au manque d’orthopédistes au niveau de cette structure hospitalière.

Smail M.