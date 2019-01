Les jeunes se mettent au Vert

Par DDK | Il ya 1 heure | 97 lecture(s)

Une opération de nettoyage, d’embellissement et de plantation d’arbres a été lancée, le week-end dernier, au niveau de la cité La poste, sise au chef-lieu de wilaya.

Cette initiative plus que louable est à mettre à l’actif des jeunes résidents de la cité qui se sont mobilisés pour redorer l’image de leur quartier et surtout en finir avec l’insalubrité chronique qui y régnait depuis plusieurs années. Ainsi, une dizaine de bénévoles se sont attaqués aux déchets et autres détritus qui jonchaient les coins et recoins du quartier et surtout les allées y menant. Les bénévoles se sont ensuite occupés des nombreux espaces verts qu’ils ont débarrassés des déchets avant de procéder à la plantation de dizaines de plans d’arbres de décoration. Sur cette initiative, un jeune bénévole dira : «Le cadre de vie des habitants du quartier ne cessait de se dégrader au fil des jours. L’insalubrité y est partout dans la cité et n’a épargné aucun endroit. Les espaces verts se sont détériorés et sur une dizaines d’arbres embellissant notre cité il ne restait désormais qu’un ou deux arbres. C’est cet état de fait qui nous a fait réagir et a motivé notre initiative». Et d’ajouter : «Nous avons pris l’initiative de redorer l’image de ce quartier car si nous l’avons pas fait, personne ne le fera à notre place». Il convient de préciser que la cité n’a pas bénéficié, ces dernières années, d’un plan d’aménagement ou de quelconques travaux de réhabilitation. Cette dernière décennie, pratiquement tous les quartiers de la ville de Bouira ont été réaménagés à la faveur du lancement d’un vaste plan de l’aménagement urbain. Pourtant la cité La poste est située au cœur de la vielle ville de Bouira. Située sur une artère très fréquentée et juste en face de la principale agence postale de la ville et l’UFC et à quelques mètres du siège de la mairie, cette cité est une sorte de vitrine de la ville. Les milliers de Bouiris qui traversaient cette cité auront certainement remarqué l’insalubrité qui y régnait et surtout une barre d’immeubles décrépis. Désormais, la cité respire la propreté et offre un décor meilleur que ce qu’il était. La prochaine étape ce serait le lancement d’opération de ravalement des façades des bâtiments donnant sur l’artère principale.

D. M.