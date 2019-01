Le jardin public fermé

Par DDK | Il ya 1 heure | 88 lecture(s)

Le jardin public de la ville de Bordj Okhriss, au sud du chef-lieu de la wilaya de Bouira, se trouve fermé devant la population de la ville. En effet, les habitants qui se sont rendus sur les lieux en début de cette semaine ont été surpris en découvrant les portes du jardin fermés devant le public. D’aucuns parmi les habitants de la ville de Bordj Okhriss s’interrogent sur les raisons de la fermeture de ce jardin qui est pourtant un espace public ouvert à tous, surtout en ces vacances scolaires d’hiver où beaucoup de familles aimeraient y emmener leurs enfants pour changer d’air et jouer. «C’est inconcevable de voir un tel espace fermé devant les familles, surtout pendant les vacances scolaires. Ce jardin est l’unique endroit en ville où puissent se rendre parents et leurs enfants en cette période des vacances. Sa fermeture reste une énigme», témoigne un habitant qui s’interroge sur l’utilité de réaliser un jardin public à coût de millions pour ensuite le fermer devant le public. Il convient de préciser que ce jardin dispose de vastes espaces verts et d’aires de jeu pour les enfants. Il attire beaucoup de familles surtout durant les week-ends et les vacances scolaires. À l’heure actuelle, ce jardin demeure l’unique espace de jeu et de détente pour les familles et les enfants de la ville. Une ville qui, soulignons-le, ne dispose pas de beaucoup d’espaces publics ou de structures de loisirs et d’accueil des jeunes. Devant cet état de fait, la population souhaite la réouverture de ce jardin qu’ils estiment un lieu public appartenant à tous.

D. M.