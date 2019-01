14 PCD en attente de réalisation

Par DDK | Il ya 1 heure | 96 lecture(s)

Dans le cadre du plan communal de développement (PCD), plusieurs projets ont été inscrits par l'APC de M'Chedallah pour l’année 2019. En tout, ce sont quatorze opérations qui ont été inscrites ces jours-ci en attendant la réalisation. Ce sont des projets qui ont trait surtout à l'aménagement urbain qui touche plusieurs localités de la commune. Cependant, beaucoup reste à faire sur ce volet précis dans cette municipalité qui compte une dizaine de villages en pleine extension, lesquels ont besoin d'un suivi régulier en matière de développement local, car les besoins, notamment en aménagement urbain, se font de plus en plus sentir par les habitants des différentes localités. D'un montant d'un peu plus de 48 millions de dinars, ces PCD ont été donc répartis sur quatorze opérations. Il s’agit, entre autres, de la réalisation d'un réseau de l'assainissement au quartier Zouzamen du chef-lieu de M'Chedallah, qui accuse un déficit à certains endroits. Le montant alloué à cette opération est de l'ordre de 1.4 million de dinars. Dans le même contexte, il y a cette autre opération qui a trait à l'achèvement de l'assainissement au profit de la bourgade Aârkoub pour une enveloppe financière mobilisée à hauteur de 1.5 million de dinars. La ville de Raffour qui ne cesse de s'étendre tous azimuts à la faveur, entre autres, de la réalisation d'un nouveau parc immobilier de 150 logements sociaux, est concernée par une opération budgétisée à hauteur de 5.1 millions de dinars et qui se rapporte à l'achèvement de l'assainissement à travers des extensions et des rallonges. Le hameau Boumedjbar a bénéficié aussi d'une opération en rapport avec l'achèvement du réseau de l'alimentation en eau potable (AEP), dont la première tranche a été d'ores et déjà réalisée. L'enveloppe financière allouée à cet effet est de l'ordre de 3 millions de dinars. Le village Ath Yakhlef qui connaît une expansion urbaine assez importante est concerné aussi par un projet d'extension du réseau de l'AEP, surtout vers les nouveaux pâtés de maisons pour un montant de l'ordre de 3.4 millions de dinars. Ce sont là quelques opérations parmi tant d'autres qui ont été inscrites et budgétisées par l'APC en attendant leur réalisation.

Y. S.