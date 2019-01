Les élus se mettent au reboisement

Par DDK | Il ya 1 heure | 90 lecture(s)

Une vaste opération de plantation et de reboisement a été lancée, le week-end dernier, par les services de la commune de Lakhdaria. Le coup d’envoi de l’opération a été donné à partir du village Essebt en présence des élus locaux et de nombreux villageois venus prêter main forte pour réussir cette initiative. Ainsi, plus de 60 plants d’arbres à chandelle de la variété «Parmentiera cereifera» ont été mis sous terre. L’opération a ciblé tout particulièrement les abords de la route menant vers ce village. Les services de l’APC indiquent que cette opération va s’étendre à toutes les localités de la commune avec comme objectif de redorer l’image des villes, villages, quartiers et routes de Lakhdaria. L’APC, qui compte continuer sur cette lancée, espère plus d’implication des citoyens et surtout la multiplication des initiatives de ce genre afin d’améliorer le cadre de vie. À l’occasion de cette opération, le maire a réitéré son souhait de relancer le train de développement partout à travers la commune en mettant un accent particulier sur le désenclavement de certaines régions, et ce, pour améliorer les conditions de vie des populations et la prise en charge de leurs préoccupations.

