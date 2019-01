Plus d’un million de litres attendus

Par DDK | Il ya 1 heure | 94 lecture(s)

La subdivision agricole de M'Chedallah table sur un rendement global de 1 158 000 litres d'huile d'olive durant la campagne oléicole en cours, qui sera clôturée fin mars.

Ce chiffre a été avancé par le subdivisionnaire lui-même, en se basant sur un rendement situé entre 17 et 18 litres au quintal. À signaler que la superficie globale des terrains agricoles tant privés que relevant du domaine public inclus dans la circonscription de la subdivision de M'Chedallah, est de l'ordre de 3 071 ha. Cette superficie est répartie sur quatre communes qui sont M'Chedallah (commune mère) Chorfa, Aghbalou et Saharidj dont environ 40% sont irrigables. Dans cette superficie, elles sont incluses plus de 60% des propriétés privées, 15 exploitations agricoles communes (EAC), une ferme pilote (ex bien-vacants), 15 fermes pour la commune de M'Chedallah dont les légendaire plaines d'Oughazi et quatre autres dans celle de Chorfa. La totalité de ces 19 EAC et la ferme pilote sont prises à l’intérieur du périmètre irrigué. Notons, enfin, que le béton a englouti plus de 25% des surfaces de ces fermes relevant du secteur étatique par effet d'extension du périmètre urbain de chaque commune. C’est le cas notamment du côté de la Nouvelle-ville de M'Chedallah, en périphérie de Vouaklane, réalisée au cœur même des plaines d'Oughazi. Des plaines hautement fertiles. Idem au niveau des localités de Raffour et du chef-lieu de la commune de Chorfa où l’extension urbaine s’est faite au dépend des vergers agricoles. Ces dernières années, l’on assiste à une extension débridée qui gagne du terrain chaque année sans qu'une quelconque autorité n'en fasse un geste pour y mettre un terme. Il convient de signaler qu’à l’échelle de la wilaya de Bouira, la direction des services agricoles (DSA) table, cette année, sur un rendement record estimé à sept millions de litres d’huile d’olive contre trois l’an dernier. Le rendement moyen de l’huile par quintal d’olives est de 18 litres. Au niveau de certaines huileries, il est bien meilleur et il a atteint les 20 litres par quintal. Il convient, enfin, de noter que la superficie réservée à l’oléiculture dans la wilaya de Bouira dépasse les 37 000 ha. Bouira compte aussi 221 huileries, dont 88 traditionnelles.

Oulaid Soualah