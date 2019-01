Les bulletins scolaires non encore remis !

Par DDK | Il ya 1 heure | 80 lecture(s)

Les parents des élèves scolarisés au niveau de l’école primaire Ahmed Cheddani de Ras Bouira, à la périphérie de la ville, s’insurgent contre la non remise des bulletins scolaires du premier trimestre. Selon nos interlocuteurs, les parents qui s’étaient déplacés au niveau de l’école à la veille des vacances scolaires d’hiver n’ont pas pu se faire délivrer les bulletins de leurs enfants. Selon eux, la raison invoquée est le refus de certains enseignants de remettre ces bulletins à l’administration. Des parents reçus à notre rédaction jugent cette situation inacceptable car elle vient, selon eux, saper le moral des écoliers qui ont travaillé un trimestre complet et qui sont privés de leurs notes. «Comment voulez-vous qu’un parent puisse évaluer les notes et le niveau de son enfant en l’absence de bulletins. Comment voulez-vous aussi qu’un écolier puisse se corriger et entreprenne ses révisions devant une telle situation», s’interroge un parent qui assimile cet état de fait à une aberration. Devant cette situation, les parents d’élèves disent avoir alerté la direction de l’éducation pour l’interpeller sur ce problème en exigeant des sanctions à l’encontre des personnes qui en sont responsables. Selon eux, le premier responsable du secteur leur avait promis de voir de près le problème et les parents affirment attendent toujours la décision du DE. Par ailleurs et dans une requête adressée à la direction de l’éducation, dont nous détenons une copie, il est souligné que «depuis la rentrée scolaire, les parents se sont activement impliqués dans la vie de l’établissement et ce pour offrir de bons conditions de scolarisation à leurs enfants et encourager les personnels de l’école, mais hélas beaucoup ont été déçus par la tournure qu’ont pris les choses à la fin du premier trimestre».

D. M.