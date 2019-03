60 logements LPA en voie de livraison

Le chef-lieu de daïra de M’Chedallah a déjà bénéficié d’un quota de 80 logements promotionnels aidés (LPA), entre autres formules de logements, qui ont été attribués l’an dernier. Le parc immobilier en question est situé à Zouzamen, l’un des quartiers périphériques du chef-lieu municipal de M’Chedallah.

Dans le même sillage, la localité est en passe de s’enrichir d’un nouvel autre parc immobilier de même type, qui est implanté dans le même quartier précité. C’est un quota, en effet, de 60 unités qui sont en pleine phase de réception. Comme constaté dernièrement in situ, ce parc immobilier de 60 logements de type LPA est en phase de livraison, car l’immeuble de plusieurs étages a été bel et bien réalisé et il ne reste que les travaux de finition comme le crépissage, la peinture et la boiserie.

Sur un autre registre, il est fort à parier que le nombre de dossiers déposés par les postulants se chiffrerait en centaines, car la demande en logements avec toutes ses formules publiques ne cesse de prendre la courbe ascendante, ces dernières années, dans cette commune qui compte plus de 25 000 habitants. «J’ai déposé un dossier pour postuler à un logement promotionnel aidé LPA l’an dernier. Je sais que la demande sur cette formule a explosé littéralement, ce qui divise par plusieurs fois les chances d’en bénéficier.

Néanmoins, je garde espoir de figurer parmi la liste des futures bénéficiaires», souhaite l’un des postulants au LPA. Pour rappel, ce type de logement est destiné pour les demandeurs dont les salaires oscillent entre 24 000 et 108 000 DA. Il faudra, bien évidemment, en sus du dossier afférent, un apport financier initial de pas moins de 500 000 à 600 000 DA pour chaque postulant, et ce pour pouvoir disposer d’un logement de type LPA (logement promotionnel aidé).

Y. S.