Au lendemain du décès tragique de la petite Nesrine

En quittant son domicile familial, sis à la sortie Sud de la ville de Sour El-Ghozlane, pour aller acheter un cadeau à son père, à l’occasion de son anniversaire, Nesrine T., âgée de 12 ans, ne savait pas que la mort l’attendait. En effet, en voulant traverser la RN8, elle a été fauchée par un véhicule qui roulait à vive allure. Elle est morte sur le coup. Ce énième drame a mis en émoi toute la population locale et a provoqué une grande indignation et grogne parmi elle. Ainsi, les habitants, dans un ultime appel, ont exhorté les autorités et services concernés à trouver une solution définitive et rapide au problème de cette route dangereuse. A défaut, ils menacent de recourir à la fermeture de cet important axe routier reliant Sour El-Ghozlane à Sidi Aïssa.

M. A.