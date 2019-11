Avis ! On recrute…

Le centre de formation professionnelle de Saharidj baptisé au nom du martyr Fechetah Belaid vient de lancer un concours de recrutement dans 09 différents postes en vue de renforcer ses effectifs et améliorer ses prestations de service. Le recrutement concerne 05 gardiens, 01 cuisinier, 01 magasinier, 01 chauffeur et enfin un agent polyvalent. Ce sont plusieurs dizaines de jeunes, venus soit déposer leurs dossiers soit s’informer des modalités du concours, qui se sont regroupés mardi dernier devant cette institution créant ainsi une animation inhabituelle. Rappelons que ce CFPA qui était une annexe rattachée au CFPA Toudert Daou de M’chedallah depuis sa création en 2004 vient d’accéder au statut de direction autonome sur décret ministériel depuis ce mois d’avril 2019.

Il comptabilise à l’heure actuelle sept (07) groupes de 136 apprenants répartis sur sept (07) filières qui sont l’informatique, l’apiculture, la couture, le macramé (tissage traditionnel), et enfin le gâteau traditionnel, dont la durée de formation varie entre trois (03) et 24 mois. Ce CFPA qui est un véritable joyau a bénéficié d’une importante opération d’extension en 2015, est d’une capacité d’accueil de pas moins de 200 places pédagogiques à répartir sur 07 filières avec tous les équipements et infrastructures nécessaires disponibles.

Les seuls inconvénients qui freinent sa dynamique sont d’abord l’absence de restauration, faute de moyens financiers bien qu’il soit équipé d’une cuisine des plus modernes et du transport pour les stagiaires résidents dans les villages isolés de haute montagne que compte cette municipalité tels qu’Ath Oualvane, Ath Hamad, Ath Illiten et Imezdhourar. Abordé à ce sujet ce jour même du mardi, le maire de Saharidj M. Zemmour Daou dira qu’il compte introduire le transport des futurs stagiaires dans les circuits du transport scolaire en attendant la dotation de sa municipalité de nouveaux moyens de transport.

Oulaid Soualah