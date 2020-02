Ça dure depuis l’été dernier !

Les habitants du quartier des 480 logements et ceux de la cité des Moudjahidine, au chef-lieu de la wilaya de Bouira, se plaignent de la défaillance du réseau d’éclairage public depuis plusieurs mois.

A cet effet, ils viennent d’adresser une lettre ouverte aux responsables de leur APC dans laquelle, ils ont assuré que les lampadaires installés près des bâtiments n’ont pas fonctionné depuis l’été dernier. Les mêmes citoyens se sont également plaints de l’absence de réaction de la part des responsables locaux, interpelés à maintes reprises, bien que leurs habitations soient situées à proximité du campus universitaire et des sièges des Directions de la culture, des forêts, des moudjahidine et des équipements publics. Une défaillance ayant aussi provoqué un véritable climat d’insécurité.

«Nous en avons assez de cette situation insupportable, qui date de plusieurs mois. Les responsables locaux tardent à réagir à nos nombreuses requêtes et demandes et ne nous savons plus quoi faire pour les pousser à réagir, en envoyant des ouvriers du parc communal pour changer les lampes et réparer les défaillances du réseau !», s’est interrogé un habitant du quartier 480 Logements. Et un autre de la cité des Moudjahidine d’ajouter : «Nous ne pouvons plus sortir la nuit à cause de l’obscurité qui sévit, car l’insécurité règne en maître des lieux. Cela est provoqué par des groupes de jeunes délinquants, qui ont trouvé leur gîte dans notre quartier à la faveur de cette situation. Ils s’adonnent alors à la consommation de la drogue et de l’alcool. Des bagarres éclatent souvent entre eux, sans oublier, ce qui est encore plus grave, que des agressions ont souvent été enregistrées.»

Oussama Khitouche