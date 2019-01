Une nouvelle campagne de vaccination contre la fièvre aphteuse a été lancée, avant-hier, par le bureau d’hygiène communal (BHC) de Chorfa au profit du cheptel ovin et caprin de la municipalité.

Cette opération, sera menée par la vétérinaire Chahrazed Merzouk, l’une des responsables de ce service, en compagnie d’un vétérinaire conventionné et d’un délégué communal de l’agriculture, relevant de la subdivision agricole de la circonscription de M’Chedallah. Selon nos informations, cette opération ciblera environ 2 800 têtes des deux espèces, tant au niveau des étables au niveau des pâturages collectifs.

Selon Mme Merzouk, durant le mois de novembre dernier, ce sont 300 bovins qui ont été vaccinés contre la fièvre aphteuse et la rage (antirabique) et qu’aucun cas de ces deux maladies n’a été signalé dans cette commune jusqu’a présent, bien que la fièvre aphteuse a fait des ravages dans les communes voisines de Saharidj et Aghbalou l’été dernier.

Signalons au passage que la commune de Chorfa est la première en matière de production de lait au niveau des six communes de la daïra de M’Chedallah avec quelque 200 vaches laitières d’importation de races Prim-Holstein de la Hollande, Montbelliard de France et Flekvie d’Autriche. Ce cheptel est réparti sur trois exploitations privées, dont le produit est collecté par des unités de fabrication de lait et ses dérivés.

Notons, enfin, que cette nouvelle campagne de vaccination animale s’étale sur 15 jours, soit du 15 au 30 janvier. La dite campagne est annoncée par voie d’affichage au niveau des places publics de l’ensemble des agglomérations et villages de la commune de Chorfa.

Oulaid Soualah