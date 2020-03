Chaâbet Ikhlef en proie à l’isolement

La population de Chaâbet Ikhlef, un village relevant de la commune d’Aomar, vit toujours dans l’isolement et en proie à de nombreuses insuffisances. Celles-ci durent depuis des années et empoisonnent la vie des habitants. En effet, la localité enregistre des carences en matière de routes, de structures de santé, de loisirs et de transport scolaire. «Dans notre village, les voies d’accès sont dans un piteux état. Une situation qui rend difficile le déplacement des habitants. Aussi, ces derniers n’ont pas de structure de santé ne serait-ce que pour changer un pansement. Ce qui les oblige à se déplacer à Aomar-Centre ou à Djebahia pour se faire soigner», a témoigné un villageois.

Et d’ajouter : «Nos enfants n’ont pas d’espaces pour jouer ou passer d’agréables moments à l’extérieur, en famille. Ils souffrent aussi de l’inexistence du transport scolaire.» Pourtant, les villageois disent à avoir frappé à toutes les portes dans l’espoir d’attirer l’attention des responsables locaux sur leur quotidien difficile, sans résultat. «Nous n’avons eu de cesse d’interpeller les responsables de la commune et ceux de la daïra pour régler nos problèmes, mais nos plaintes n’ont pas eu d’écho.

Nous avons également saisi par écrit et à plusieurs reprises, le maire d’Aomar et le chef de daïra de Kadiria, sans réponse», a ajouté un autre villageois. Compte tenu de leur quotidien difficile, marqué par toutes sortes de carences, les villageois ne s’avouent pas vaincus. Ils se disent décidés à poursuivre leur mobilisation pour faire entendre leur voix, afin que leur quotidien et leur cadre de vie soient améliorés.

Djamel M.