Chutes de tension et un poteau menaçant à Ath Vouali

Les citoyens d’Ath Vouali, deuxième plus importante agglomération après le chef-lieu de la commune d’Ath-Mansour, à l’est de la wilaya de Bouira, font part de perturbations récurrentes du réseau électrique, et aussi de chutes fréquentes et prolongées de tension électriques, au point où aucun équipement électroménager ne fonctionne, particulièrement durant cette saison d’été. «C’est un état de fait qui dure depuis plusieurs années et que nous avion dénoncé à maintes reprises, mais en vain», dira le président de l’association à caractère social de ce village.

Ce représentant du village affirme que des postes maçonnés qui doivent recevoir des transformateurs et d’autres équipements électriques ont été réalisés depuis plusieurs années et ce, dans l’objectif de renforcer le réseau électrique local actuellement dépassé par une forte demande. Malheureusement, ces postes n’ont toujours pas été équipés et donc pas mis en service. Notre interlocuteur, citera comme exemple, le poste électrique réalisé devant le sanctuaire des martyrs à l’entrée du village.

Le même représentant dira aussi que l’ensemble des autorités locales et même celles de la wilaya et de la SDC de Bouira ont été saisies par correspondance à ce sujet, sans que rien ne soit entrepris pour mettre fin au calvaire de la population. Du côté de l’agence de la SDC de M’chedallah, dont relève la gestion de ce dossier, l’on rétorque que l’opération de pose des équipements a été freinée par des oppositions de la part de certains citoyens, donnant comme exemple le transformateur installé à proximité de l’ancien fort turc ‘’Bordj Omar’’ où il a fallu faire appel aux forces de l’ordre à cette époque pour la mener à terme.

Par ailleurs, et toujours au niveau de ce village, des citoyens nous ont alerté sur le danger que constitue, un poteau électrique de basse tension dangereusement incliné au niveau du quartier «Tinesouine» en bordure de l’unique route qui dessert une bonne moitié du village. Ces villageois ont interpellé les services de la SDC, afin d’intervenir et remplacer ce poteau qui risque de chuter à tout moment et causer de graves dégâts.

Ce pilon qui ne tient encore que par un fragile équilibre, toucherait le balcon d’une habitation. Un cas sur lequel doit se pencher en urgence l’équipe d’intervention et d’entretien de la SDC pour éliminer le danger qui menace les citoyens, notamment à l’approche de la saison hivernale et des perturbations climatiques.

