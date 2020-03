Dangereux point noir à Tizervilline

Une répugnante mare d’eaux usées s’est formée dans le lit d’un petit ruisseau traversant le quartier Tizervilline à Ath Vouali. Une mare alimentée par le réseau principal d’une bonne moitié de cette deuxième plus importante agglomération, après le cheflieu communal, lequel présente plusieurs avaries, au niveau des regards aménagés, au milieu du lit de ce ruisseau, détériorés par l’érosion. Une situation aggravée par le rejet de margelle d’une huilerie. La stagnation des eaux usées est expliquée par les fondations d’un dalot de la route, qui relie ce quartier à la RN5, qui sont plus élevées que le niveau du lit d’oued, formant une authentique digue.

Sur les lieux, on a pu constater de visu que tout le tissu végétal du lit, composé de plusieurs espèces d’arbustes et de buissons, ce sont asséchés à cause des eaux polluées de cette mare d’une superficie de plusieurs centaines de mètres carrés. Pour leur part, les riverains parlent de plusieurs maladies contactées, telle que l’asthme et des infections de l’épiderme, en plus des odeurs nauséabondes qui s’en dégagent, en plein hiver. L’aberration dans cet état de fait réside dans le fait que 400 m en amont, le ruisseau a été enseveli par les déblais provenant de la pénétrante autoroutière Ahnif-Béjaïa.

Pour y remédier, un autre itinéraire a été tracé. Mais l’ouvrage a été réalisé sur une pente, dont le dénivelé va dans le sens contraire du cours d’eau. Le propriétaire d’une oliveraie en bordure de ce ruisseau, venu à notre rencontre, a affirmé qu’il s’est gardé de ramasser sa récolte à cause de la pollution provoquée par la stagnation des eaux usées. D’ailleurs, il n’exclut pas l’idée d’assigner en justice l’APC dans un proche avenir, car les nombreuses requêtes adressées aux autorités sont restées lettre morte. Informé de ce dangereux point, le responsable des services de la prévention, le docteur Bahloul, relevant de l’Établissement public de santé de proximité (EPSP) a promis de dépêcher, une commission d’hygiène sur les lieux, le jour même, afin d’établir un constat et prendre les mesures qui s’imposent.

Oulaid Soualah