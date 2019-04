De nombreuses opérations en cours de lancement

De nombreux projets de développement seront lancés au courant de ce mois d’avril aux quatre coins de la commune de Lakhdaria, apprend-on auprès de la cellule de communication de l’APC. Selon la même source, toutes les procédures administratives et réglementaires inhérentes à ces opérations sont d’ores et déjà achevées, ce qui va permettre le lancement effectif des travaux.

Sur la nature de ces projets, il s’agit selon la même source, de ceux de l’aménagement urbain et de l’assainissement. Dans le volet aménagement, il est cité le projet du village de Zbarboura, du quartier Baba Aissa, de la route de Belaazam sur le tronçon reliant l’école Ferhi jusqu’à la RN 5 et du troncon entre l’ADE jusqu’au quartier Hamana. Il y a également les projets d’aménagement des quartiers des 480 et 210 du centre-ville. Dans le volet assainissement, il est prévu pour ce mois d’avril le lancement des travaux de raccordement du quartier Aomar Cherif (lotissement 173) au réseau d’assainissement.

S’agissant des projets actuellement en cours, la cellule de communication évoque ceux de l’aménagement des quartiers El Krichich, El Menzel et Hamnana. Il y aussi l’opération du revêtement de la route menant à la décharge communale. Selon la même source, ces opérations enregistrent un important taux d’avancement des travaux et une cadence de réalisation appréciable. Par ailleurs, il est indiqué que de nombreuses autres opérations ont été inscrites, et elles sont actuellement à la phase de procédures administratives. Leur lancement ne saurait tarder.

Il s’agit, selon la même source, des projets de l’aménagement de la route de Talendjer laquelle consiste en l’élargissement de la chaussée et la mise place d’un ouvrage d’art. Il est aussi question de l’aménagement du boulevard principal entre le lieu-dit Bekir Serridj au quartier Talendjer et d’un tronçon de route de la nationale n° 29 entre le passage à niveau de la voie ferrée jusqu’à la station service de Bouderbala. Il est prévu la réhabilitation du tronçon de route entre Bekir Serridj et l’hôpital de la ville. Deux autres projets concernent l’aménagement des quartiers Mekhazni et Ziri. La dernière opération concerne l’installation d’un réseau de l’éclairage public en LED au quartier des 201 logements.

D. M.