De nouvelles opérations envisagées en 2019

Dans la commune de Lakhdaria, l’année qui vient de s’écouler fut incontestablement celle de la relance de plusieurs projets de développement restés en souffrance.

Dans sa feuille de route, le nouvel exécutif communal avait comme objectif de débloquer la situation et de finaliser les projets restés bloqués avant de prétendre inscrire un quelconque nouveau projet ou mettre à exécution le programme pour lequel il était élu.

Selon les chiffres communiqués par la cellule de communication de cette commune, au total ce sont onze projets qui étaient en souffrance et dont plusieurs étaient carrément à l’arrêt. Parmi ces projets, la même source cite ceux portant sur l’aménagement urbain des quartiers Hamana, Omar Cherif et Ouldach et des villages de Tiliouine et de Guergour.

À ces projets cités s’ajoutent plusieurs autres opérations de développement inscrites durant le précédent exercice à l’arrêt pour diverses raisons. Le défit était, donc, de relancer toutes ces opérations en relation directe avec le cadre de vie des citoyens, lesquels pâtissaient de cette situation et réclamaient l’amélioration de leur cadre de vie. Toutes ces opérations ont fini par être toutes relancées et ce garce à une implication des élus locaux.

Selon la cellule de communication de l’APC de Lakhdaria, ces projets ont atteint actuellement un important degré d’avancement et tirent presque à leur fin après la résiliation des contrats avec certaines entreprises et la désignation de nouvelles. C’est le cas au niveau du quartier du Krichiche et des villages de Tiliouine et Guergour, où les projets de l’aménagement sont soit achevés, soit à leur phase finale des travaux.

Au niveau de certaines localités, il ne reste actuellement qu’à parachever les travaux de revêtement. C’est le cas au quartier El Manzel, Ouldach et Aissani. Actuellement, tout est fait pour parachever cette derrière opération. Ceci étant dit, les services de la commune ont reconnu avoir rencontré beaucoup de difficultés sur le terrain pour mener à terme toutes ces opérations.

Si ce n’est pas des oppositions des citoyens, c’est la défaillance des entreprises qui freinait les travaux. Il fallait donc surpasser ces contraintes et en finir avec les blocages. Selon les services de l’APC, une fois ces projets clôturés, la prochaine étape sera l’inscription de nouveaux projets de développement au profit des populations de la commune.

Les services de la commune de Lakhdaria indiquent que les prochains jours verront le lancement d’importants projets d’aménagement urbain au niveau des villages de Zbarboura, Belaazem et aussi des quartiers Ferhat, du 5 juillet et ceux des 210, 480 logements et Aomar Cherif. A ce sujet, l’on apprend que ces opérations ont été approuvés par l’assemblée communale et que les dispositions réglementaires sont d’ores et déjà achevées.

Par ailleurs, l’APC indique que l’année 2019 verra le lancement des nouvelles opérations dans le cadre du programme des PCD au quatre coins de la commune. Parmi les opérations retenues, l’APC cite celle portant sur la réfection des trottoirs du boulevard principal de la ville de l’ex-Palestro. Reconnaissant les difficultés rencontrées l’an dernier, les mêmes services promettent la poursuite de l’élan pour inscrire de nouvelles opérations partout à travers la commune et disent rester attentif aux préoccupations et surtout aux propositions des citoyens.



