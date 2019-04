Décapé il y a 3 ans… puis rien

La circulation automobile au chef-lieu communal de Chorfa est complètement saturée. Le tronçon de la RN15 qui passe par cette localité n’est toujours pas réhabilité, et cela crée énormément de désagréments aux usagers qui l’empruntent au quotidien.

Décapée il y a de cela plus de trois années, la section de la RN15 qui passe par le chef-lieu de Chorfa n’est toujours pas prise en charge par la wilaya, étant donné que ce projet relève du sectoriel. Ce projet qu’attendent impatiemment les habitants et tous les usagers de cette route a fait couler beaucoup d’encre, et rien n’indique pour le moment qu’il sera réalisé.

« Cela fait des années que nous attendons la modernisation du boulevard principal du chef-lieu de Chorfa, mais nous ne voyons rien venir. L’ancienne couche du bitume a été décapée pour laisser place à une chaussée impraticable qui cause beaucoup de désagréments aux automobilistes. La circulation automobile se congestionne carrément au centre de Chorfa à cause de cette chaussée décapée et gagnée par les trous, les crevasses et les sillons. Ajoutons à cela l’implantation des étals des marchands ambulants qui rajoutent une autre couche à toute cette situation délétère.

Ces vendeurs qui agissent dans l’impunité totale, vont jusqu’à mettre leurs marchandises sur les abords de la route en perturbant la circulation automobile. La largeur de la route s’est considérablement rétrécie, ce qui crée des bouchons et autres embouteillages. Il est temps que cela change et que les autorités de wilaya prennent en charge cette section de trois kilomètres environ », tempête l’un des habitants de Chorfa-centre.

Ainsi donc, le cœur de Chorfa est transformé à s’y méprendre en foire d’empoigne où, les vendeurs itinérants, la route décapée et impraticable, les bouchons, les marchandises qui débordent sur la chaussée et autres incongruités sont le lot quotidien de cette situation peu tenable pour les habitants de cette localité surtout. Jeudi dernier, une équipe de l’USIR (unité de surveillance et d’intervention routière) s’affairaient à colmater quelques brèches et trous béants au niveau de la section décapée passant par le chef-lieu de Chorfa. Du bitume fumant encore était apposé sur les trous et quelques cratères de la RN15, mais cela, de l’avis des usagers de cette route, est loin de constituer la solution idoine à une route complètement défoncée et hors d’usage.

Y Samir.