Des ambulances en panne depuis des années

Quatre sur les six communes de la daïra de M’Chedallah, soit Saharidj, Ahnif, Ath Mansour et Aghbalou, ont bénéficié chacune d’une ambulance en 2005. Une attribution de la wilaya qui a sensiblement réduit le calvaire des malades chroniques alités qui nécessitent des visites médicales périodiques durant les deux premières années qui ont suivi leurs attribution, avant qu’elles ne commencent à tomber en panne durant de longue durée l’une derrière l’autre.

Cela est dû à une utilisation abusive en dehors du transport de ces malades. La totalité de ces ambulances qui ont aussi réduit un autre calvaire, à savoir celui des malades mentaux qui nécessitent une évacuation vers les centres psychiatriques, sont sur cales depuis plusieurs années et ne semblent préoccuper aucune autorité. Il faut préciser que ces ambulances ont été attribuées à l’état neuf en première main et elles auraient tenu facilement plus de 20 ans si elles ont bénéficié d’entretien et d’un suivi rigoureux de leur utilisation, au lieu d’être transformées en véhicules de transport pour les fonctionnaires de ces communes.

À l’heure actuelle, avec la réalisation et la mise en service d’une polyclinique par commune, elles auraient été d’un précieux concours pour ces institutions de la santé publique qui ne sont dotées que d’une ambulance chacune. Dès que l’une de ces ambulances est réquisitionnée pour l’évacuation d’un malade vers un centre spécialisé, la polyclinique se retrouve sans moyen d’évacuation en cas d’urgence médicale jusqu’au retour de son unique ambulance, sachant que ces polycliniques implantées en zones rurales et isolées assurent les gardes de nuit et fonctionnent en H24, exception faite de celle d’Ahnif et du chef-lieu de daïra M’Chedallah.

Ces longues pannes s’expliquent du fait qu’aucune commune n’a un atelier mécanique, ce qui explique aussi que les parcs autos des municipalités sont d’authentiques cimetières. Il fut un temps pas lointain où une entreprise intercommunale spécialisée dans les réparations mécaniques veille au bon fonctionnement des parcs roulants des communes. Une entreprise dissoute depuis et sans aucune raison. Le cas de ces ambulances attribuées aux communes et mises sur cales interpelle les gestionnaires de la chose publique pour se pencher sur ce dossier et remettre en marche ces ambulances et les mettre à profit des polycliniques et des malades.

O. S.