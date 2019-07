Des bénévoles se joignent à l’EPSP

Un groupe de jeunes bénévoles en collaboration avec l’EPSP d’Ahnif ont organisé dimanche dernier une campagne de dépistage du cancer du sein, celui du col de l’utérus et des maladies chroniques. Pour toucher le maximum de citoyens, l’EPSP a dégagé un staff médical composé de cinq (5) médecins généralistes et autant de paramédicaux tandis que les jeunes bénévoles s’occupaient de l’organisation.

L’activité abritée par l’école primaire Yahiaoui Arezki, a drainé une foule nombreuse à majorité féminine. Lors de notre passage sur les lieux à dix heures du matin, pas moins de 120 patients se sont inscrits pour bénéficier d’une consultation de dépistage. La présence de citoyens en force est le résultat d’abord d’une conférence ayant pour thème « les maladies des femmes » animée mardi dernier par une équipe médicale de l’EPSP mais aussi grâce à la campagne de sensibilisation menée par les bénévoles qui ont procédé à l’affichage à travers tous les quartiers du village qui est le deuxième plus important centre urbain d’Aghbalou avec ses 4000 habitants.

Aussi et pour toucher le plus de femmes possibles, il a été mobilisé une équipe de bénévoles féminine qui a procédé à la distribution de dépliants en faisant du porte-à-porte. Concernant le dépistage des maladies chroniques telles que le diabète, l’hypertension et soins dentaires, l’opération a été chapeautée par des étudiants en médecine originaires de cette localité. Notons enfin que la restauration du staff médical a été prise en charge au niveau du réfectoire de cette école primaire par les mêmes bénévoles. Espérons que ce genre de campagnes des plus bénéfiques de dépistage de ces maladies du siècle dans ces régions reculées se généraliseront à travers toute la daïra de M’Chedallah.

