Des lieux de loisirs dégradés

La ville de Bouira dispose de nombreuses aires de jeux destinées aux jeunes. Seulement, nombre d’entre elles sont à l’abandon. L’espace de détente de la cité Farachati en est un exemple édifiant. Sur place, il a été constaté que les toboggans et les balançoires sont dans un état de dégradation avancée.

Ces espaces, censés être des lieux de détente et de divertissement, sont transformés en… poubelles, au grand dam des familles. Pourtant, lors de sa visite récemment à Bouira, le ministre de la Jeunesse et des Sports avait instruit les autorités locales d’aménager et de réhabiliter certaines aires de jeux, devenues des dépotoirs à ciel ouvert.

Il faut signaler que ces dernières années, des efforts considérables ont été déployés par les pouvoirs publics pour aménager des espaces verts en faveur des familles et des enfants en quête de détente et d’évasion. La maison de l’environnement figure parmi ces espaces de verdure créés dans la ville de Bouira. Depuis son ouverture au public, cet espace ne désemplit plus.

La maison de l’environnement est, incontestablement, l’espace qui attire le plus les familles bouiries, plus particulièrement les jeunes et les retraités. Cette affluence s’explique par la tranquillité des lieux, leur propreté et surtout la disponibilité de buvettes et autres sandwicheries. Évoquant l’état dans lequel se trouvent d’autres espaces de détente en ville, Hamid, un jeune habitant de la cité Farachati, interpelle : «Je veux juste attirer l’attention des responsables locaux sur l’état de l’aire de jeux sise dans notre quartier.

Elle se dégrade de plus en plus. Des mesures doivent être prises en urgence en vue de sa réhabilitation». Il faut signaler que de nombreuses aires de jeux, implantées au niveau de la ville de Bouira, sont mal entretenues, ce qui a accéléré la détérioration des équipements s’y trouvant.

Un état de fait qui n’est pas dénué de risque sur les enfants, qui peuvent se blesser. Souvent, les squares et autres espaces verts se transforment, notamment en période nocturne, en lieux de beuverie et de fumette, en témoignent les mégots et les canettes de bière vides laissés çà et là. D’aucuns espèrent l’intervention des services de sécurité pour mettre fin à de tels agissement et redonner aux jardins publics leur vocation.

