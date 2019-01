Des singes investissent les villages

Au deuxième jour des abondantes chutes de neige enregistrées le week-end dernier, l’on a assisté à une spectaculaire manifestation de colonnes de singes autour de la plupart des villages et agglomérations de montagne de toute la région du Sahel.

La famine leur a fait quitter leurs grottes et les a poussées vers des lieux où le tissu végétal n’est pas tout à fait recouvert de neige pour se nourrir de bourgeons et de plusieurs espèces de plantes comestibles. Des villageois, notamment ceux de haute montagne tels que ceux des villages Iwakuren, Ivelvaren, Ath Illiten, Imezdhourar dans la commune de Saharidj et Takerboust et Selloum dans celle d’Aghbalou, affirment que ces bêtes fouillent dans les poubelles et les dépôts d’ordures ménagères à la recherche de restes de nourriture. Les personnes âgées expliquent ce phénomène du fait d’une très faible récolte de glands cette année dont ces primates n’ont pas pu faire des stocks en prévision de ces chutes de neige comme il est de leurs habitudes.

À noter que les éleveurs de bovins, ovins et caprins qui font paitre leur cheptel au niveau des pâturages collectifs en haute montagne, sur le massif sud de la chaine du Djurdjura, ont eux aussi, dès samedi dernier, commencé à réunir leurs bêtes dont la plupart vont les évacuer vers les plaines de la vallée du Sahel, notamment ceux qui n’ont pas suffisamment de stocks d’aliments de bétails.

Il va sans dire que ce déplacement massif du cheptel doit être contrôler par les vétérinaires des services agricoles pour les empêcher de propager l’épidémie de la fièvre aphteuse qui a fait des ravages dans les troupeaux, toutes espèces confondues. Une épidémie qui a drainé dans son sillage celle de la peste des petits ruminants détectée en plusieurs endroits au niveau de la wilaya de Bouira.

Oulaid Soualah