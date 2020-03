Deux morts et 24 blessés en février

Dans son bilan du mois de février dernier, la sûreté de wilaya de Bouira a enregistré 24 accidents de la circulation au niveau des zones urbaines, faisant deux morts et 24 blessés, soit plus de neuf accidents par rapport au mois de janvier dernier qui, pour rappel, avait enregistré un mort et 19 blessés. Le facteur humain reste la première cause des accidents, selon toujours le constat des services de sécurité de la wilaya, avec 90%, (excès de vitesse, le non respect de la distance de sécurité surtout durant le mauvais temps, ainsi que les dédoublements dangereux).

Dans un autre sillage, la sûreté de wilaya de Bouira a procédé au retrait immédiat de permis pour 659 automobilistes pour diverses infractions et a enregistré aussi 2 698 infractions à la circulation. Tout compte fait, la sûreté de wilaya réitère ses appels à l’égard des automobilistes pour davantage de respect au code de la route, ainsi que la vérification des véhicules avant leur utilisation sans oublier le respect des feux tricolores et les passages à piétons.

M’hena A.