Éboulements sur la RN15

Depuis jeudi dernier, la route nationale n°15 est carrément fermée à la circulation des suites d’un éboulement de terrain au lieu dit Iharqan, à la sortie nord de Selloum, dans la commune d’Aghbalou.

Ce scenario tant redouté par la population d’Aghbalou et en particulier celle du village Selloum était prévisible, surtout si l’on sait que des portions entières de cette route notamment sur le tronçon reliant le village Selloum au col de Tirourda ont été sérieusement fragilisées.

En effet, sur le tronçon en question, plusieurs éboulements de terrains sont survenus ces dernières années à hauteur des localités de Selloum et Bahalil et ont emporté des pans de la route nationale n°15. Cette dernière est menacée de fermeture à tout moment tant les dégâts enregistrés prenaient de l’ampleur au fil des ans surtout à l’arrivée de la saison hivernale.

Depuis, un seul point noir a été traité par les services des travaux publics à la sortie de la localité de Selloum. Ces travaux ont permis le confortement de la route et la consolidation du sol à l’aide de gabions. Les autres points noirs sont restés tel quel sans qu’aucune opération ne soit entreprise.

Pourtant, le comité des sages de Selloum n’a pas cessé d’alerter, à travers de nombreuses requêtes adressées à différents responsables, sur l’état très dégradé du tronçon passant par cette localité et surtout sur les affaissements survenus à la sortie du village et des dangers qui pourraient découler d’une telle situation, en appelant à la prise de mesures nécessaires, mais en vain.

Les services de l’APC d’Aghbalou avaient indiqué, en octobre dernier, qu’un rapport de la situation a été adressé au wali de Bouira. De leur côté, les services de la daïra de M’Chedallah avaient dressé un état des lieux il y a de cela quelques mois, mais il n’en est rien.

Des informations évoqueraient pourtant l’inscription d’une opération de réhabilitation du tronçon en question pour un montant de 55 milliards de centimes et la désignation d’une entreprise réalisatrice. Cependant, aucun projet n’a été lancé sur le terrain.

Jeudi dernier, les fortes averses enregistrées dans la wilaya ont provoqué un impressionnant glissement de terrain qui a emporté une bonne partie de la chaussée. Les réseaux de fibre optique et de l’AEP ont été carrément déterrés.

À l’heure actuelle, la route est fermée à la circulation automobile et cette situation risque de perdurer dans le temps. Sur les lieux où s’est produit le glissement de terrain, les membres du comité de sages de Selloum ont affirmé qu’une telle situation était prévisible car la route a été sérieusement fragilisée par un affaissement de terrain qui s’est aggravé jeudi dernier lors des intempéries.

Djamel Slimani, membre du même comité, a affirmé que «ce glissement de terrain aurait pu être évité si les autorités locales avaient réagi à temps». «Nous avons, depuis plusieurs années, alerté sur les dangers des glissements dans le village Selloum, surtout après la catastrophe de 2015 où quatre maisons s’étaient effondrées. Mais malheureusement rien n’a été fait.

Aujourd’hui, nous assistons à la catastrophe et surtout à l’absence de réaction des autorités locales», indique notre interlocuteur. Ce dernier lance un appel pressant au wali de Bouira et au P/APW pour se rendre sur place et de voir de plus près l’ampleur des dégâts et surtout s’enquérir de la souffrance des villageois de Selloum.

