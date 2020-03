El-Houamed interpelle le maire

Les habitants du village El-Houamed, relevant de la commune de Bordj Okhriss, sise à l’extrême sud-est de la wilaya de Bouira, ne cessent d’interpeler les pouvoirs publics. Ils sont en quête d’une amélioration de leurs conditions de vie, au sein de cette localité qui manque toujours de la majorité des commodités. Ces villageois, qui viennent d’adresser une requête et une pétition, au maire et au chef de daïra de Bordj Okhriss, ont réclamé, en premier, l’inscription d’un projet pour le raccordement de leurs foyers à l’eau potable et la réhabilitation de la principale route reliant leur bourg au chef-lieu communal.

D’après les plaignants, la dégradation de cette route a provoquée le manque de transport vers le chef-lieu de Bordj Okhriss et a aggravée l’isolement de leur localité. «Nous n’avons rien dans notre village. Nous manquons de tout et nous souffrons d’une pénurie chronique d’eau potable. Le problème du manque de transport a été à maintes fois signalé aux responsables locaux, au même titre que l’impraticabilité de la route vers le chef-lieu. Nous attendons des solutions depuis de nombreuses années !

Malheureusement, et malgré nos nombreux appels pressants, les responsables locaux ne semblent pas se soucier de notre situation et continuent leur politique de marginalisation à l’égard de notre village», s’est désolé l’un des villageois, qui a également relevé l’absence du service de ramassage des ordures ménagères dans le village, ce qui a favorisé la multiplication des décharges sauvages et la pollution. Par ailleurs, les villageois ont réclamé la réhabilitation de l’école primaire, où sont scolarisés près de 200 élèves et la réalisation d’un stade matico pour les jeunes et les sportifs.

«La fin de la décennie noire n’a pas favorisé le retour des familles, lesquelles ont abandonné leurs domiciles, car le village manque de tout et la vie y est difficile. Nous souhaitons que les responsables locaux soient attentifs à nos doléances», a ajouté notre interlocuteur.

Oussama Khitouche